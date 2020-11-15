يوسف الحسيني: بعض نواب 2014 "اتقمصوا" لما خسروا في الانتخابات الأخيرة

قال الإعلامي يوسف الحسيني المتحدث الإعلامي للقائمة الوطنية من أجل مصر، إن هناك كثير من الملاحظات في انتخابات مجلس النواب هذا العام 2020، موضحًا أن كثيرا من النواب الذي كانوا ضمن مقاعد برلمان 2015 بعد خسارتهم في الانتخابات الأخيرة لجأوا إلى ادعاء وجود اتهامات حول الخروقات الانتخابية.

وأضاف الحسيني، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on": "قالوا إن هذه الخروقات كانت السبب، وما يزعجني أن بعض النواب كانوا حلوين وطعمين في البرلمان المنتهي، ولما فشلوا في الانتخابات الأخيرة اتقمصوا ودبدبوا برجليهم وطلعوا بفيديوهات تحدثوا فيها عن خروقات أدت للخسارة".

وتابع: "أنت كنت جوه والناس قالت لك شكرًا لحد كده فيه كوادر، مش بنقول أفضل منك ممكن يحصلوا على الفرصة دي على الأقل في المرحلة دي يزعل هوا وأنا بتكلم هنا عن أياً كان الحزب".

وأردف أن هناك حالات أخرى أيضاً كان ضمن القائمة ولم يدخل في المرة الأخيرة في قائمة التحالف حتى ولو لم يكن مستقبل وطن: "هاجمنا وشتمنا في حزب مستقبل وطن مع إنه مش عندي أصلًا، ارجع لقائمة حزبك هي اللي حطت العدد ده والأسماء دي".

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في مصر أجريت في 9468 لجنة فرعية و72 لجنة عامة، وتنافس فيها المترشحون على 141 مقعدا بالنظام الفردي و142مقعدًا بنظام القوائم، لافتًا إلى أن الشكاوى لم تكن مؤثرة في سير العملية الانتخابية ولا في المشهد المنضبط لجميع إجراءاتها سوى مخالفة واحدة بضوابط الدعاية الانتخابية وردت للهيئة من لجنة مراقبة مخالفات الدعاية الانتخابية بمحكمة جنوب القاهرة بشأن قيام أحد المترشحين بتعليق لافتات دعاية داخل مستشفى أحمد ماهر التعليمي وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها بإحالتها للنيابة العامة.