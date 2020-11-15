وزير المالية البريطاني: لا أرغب في رئاسة الحكومة خلفا لجونسون

قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إنه لا يطمح في أن يصبح رئيسًا للوزراء في بلاده، مشددًا على أنه يبذل قصارى جهده في منصبه الحالي.

وبسؤاله عما إذا كان وضع نصب عينيه أن يحل محل رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون، قال سوناك (البالغ من العمر 40 عامًا) في مقابلة مع موقع "لاد بايبل": "بالتأكيد لا".

وردًا على سؤال حول إمكانية أن يكون أول رئيس وزراء بريطاني غير أبيض، قال سوناك: "ربما يجدر بنا أن نأخذ في الاعتبار أنني لست أول وزير مالية غير أبيض، كان ساج، في إشارة إلى ساج جاويد، شغل المنصب، وكان لديه هذا الشرف قبلي".

وأضاف سوناك: "أعتقد أن هذا يقول الكثير عن بلدنا بصراحة تامة، إنه بلد متسامح بشكل لا يصدق، حيث تم الترحيب بأشخاص مثل عائلتي بحرارة، وقد تم الترحيب بحرارة بعائلة ساج، وتم دمجهما في المجتمع".

وقبل قليل، أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه دخل إلى الحجر الصحي الذاتي بعد مخالطته مع شخص مصاب بفيروس كورونا.

وذكر مكتب جونسون، في بيان أصدره مساء الأحد، أن هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا وجهت طلبا إلى رئيس الوزراء بعد أن تبين أنه تخالط مع شخص خضع لفحص إيجابي خاص بفيروس كورونا المستجد وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وقال البيان إن جونسون "سيواصل العمل من داونينج ستريت بما في ذلك إدارة إجراءات الحكومة لمكافحة جائحة فيروس كورونا".

وشدد مكتب جونسون مع ذلك على أن "رئيس الوزراء في حالة صحية جيدة ولا توجد لديه أي أعراض لـ كوفيد-19.

يشار إلى أن جونسون سبق أن أصيب بفيروس كورونا، يوم 27 مارس الماضي، ما أدى في حينه إلى تدهور ملموس لحالته الصحية.