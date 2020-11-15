شاكوش يغني في حضور الشيشة وغياب الكمامة.. والمنتخب "على الشاشة" (فيديو)

"الليلة حفلة ولسه اليوم مابتداش، اطفوا النور وولعوا كشافات الموبايل".. كلمات بدأ بها مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، ضاربا بتعليمات مجلس الوزراء، فضلا نقابة المهن الموسيقية عرض الحائط، حفله داخل أحد الكافيهات بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة، في حضور عدد كبير من المواطنين على أنغام أغنياته الشعبية، في ظل عدم مراعاة الإجراءات الوقائية الموصى بها.

كنت عقارب الساعة تشير إلى الثامنة من مساء أمس السبت، حينما بدأ حفل "شاكوش"، الذي بدا وكأنه قديم، نظرًا لعدم ظهور أيا من الحضور مرتديا لكمامة، دون الوضع في الاعتبار أيضًا، معايير التباعد الاجتماعي، والحفاظ على الغير من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما جعل أحد المعلقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتساءل ساخرا: "هو ده النهاردة متأكدين؟، كورونا بتسلم عليكم يا جماعة".

الحفل جاء بحضور عدد من نجوم الغناء، من بينهم المطرب إيساف، الذي التقط صورا تذكارية برفقة شاكوش، واحتضنه خلال تصوير فيديو بخاصية "لايف"، فضلًا عن المغني الشعبي شحتة كاريكا، الذي أدى أحدث أعماله الفنية خلال الحفل أغنية "إخواتي"، التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا مؤخرًا.

الحضور من الرجال والسيدات، بدأوا في التجاوب مع شاكوش بالغناء والرقص، حينما شرع في تقديم أغنيته الشهيرة "وداع يا دنيا وداع"، ليكملوا باقي كلمات الأغنية معه في سعادة كبيرة، فيما اتجه بعضهم لمصافحة شاكوش والتقاط صورا معه، دون وجود أي من مظاهر الإجراءات الاحترازية.

منتخب مصر لكرة القدم، كان ضمن الحضور في الفيديو، من خلال ظهور مباراة منتخب مصر وتوجو في الخلفية على شاشة الكافيه، والتي فاز فيها نجوم الفراعنة، بهدف مقابل لا شيء، أحرزه المدافع محمود حمدي الونش.

ويستعد حسن شاكوش، برفقة عمر كمال، لإحياء أولى حفلاتهما الغنائية في العراق، 25 نوفمبر الجاري، وذلك بعد سلسلة الحفلات الناجحة التي أحياها الثنائي في دبي وتونس ولبنان.