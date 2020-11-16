"كوفيد 25" ليس الأول.. أعمال فنية تناولت أزمة فيروس كورونا

عام من التأثير اقتصاديًا وصحيًا وبباقي القطاعات بالعالم أجمع، نتيجة جائحة كورونا التي أودت بحياة الكثيرين من الأشخاص في القارات السبع، أزمة ستتذكرها أجيال، وتضاف إلى أزمات التاريخ المعاصر، هو ما دفع العاملين بمجال الدراما والسينما إلى استغلالها في أعمال توثق لتلك الفترة العصيبة.

لعل آخر تلك الأعمال "كوفيد 25"، المسلسل الرمضاني القادم لعام 2021، والذي تم الإعلان عنه مساء أمس الأحد، عبر الحساب الرسمي لشركة الإنتاج "سينرجي" على مواقع التواصل الاجتماعي، وطرح البوستر الأول للمسلسل الذي يتحدث عن جائحة كورونا عبر "إنستجرام"، ومن المقرر أن يكون بطولة الفنان يوسف الشريف ومن تأليف زوجته إنجي علاء وإخراج أحمد جلال، وإنتاج تامر مرسي "سينرجي".

لم يكن مسلسل "كوفيد 25" أول عمل درامي يناقش أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بل سبقه أعمال أخرى، ففي إبريل الماضي كشفت شركة "نتفليكس" الأمريكية عن إنتاج مسلسل جديد يحمل اسم "كلنا أموات"، بالتعاون مع المخرج الكوري "لي جيه كيو"، وتدور أحداثه حول مجمعة من طلاب المرحلة الثانوية محاصرين داخل مدرستهم، بعد تفشي فيروس شديد في الخارج، ولا يسمح بالخروج حتى يتنهى الفيروس.

كما أعلنت شبكة HBO في إبريل الماضي، عن مسلسل جديد يحمل اسم "AT HOME"، ومكون من 5 حلقات كلا منهم منفصلة بأحداثها، وتدور أحداثه عن تطورات أزمة فيروس كورونا، وبالتعاون مع شركة "Caballo Films" وإنتاج شركة "Warner Bros"، وبإشراف من 5 مخرجين أسبانين الجنسية هم Leticia Dolera و Rodrigo Sorogoyen و Paula Ortiz و Carlos Marques-Marcet و Elena Martn.

وفي يونيو الماضي، أعلن الكاتب عمرو عصمت عن بدأ تحضيره لفيلم جديد يحمل اسم "نص أزمة" ومن إخراج محمد يوسف،وتدور أحداثه حول جائحة كورونا وإصابة أسرة مصرية بالفيروس المستجد، وفي محاولاتهم تحذير الناس من صعوبة الفيروس تقابلهم مواقف وأحداث تغير من سياق الأحداث.

وقال "عصمت"، أن الفيلم مرشح لبطولته الفنان الشاب أحمد مالك ومنة عرفة واليوتيوبر على غزلان، إضافة إلى عدد من كبار النجوم على رأسهم لطفي لبيب ومحمود الحديني، وكان من المقرر عرضه على إحدى المنصات الالكترونية الشهيرة نهاية أغسطس الماضي.