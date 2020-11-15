وزير التعليم: فيه أطفال عندهم كورونا بيروحوا المدرسة وأهلهم عارفين

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن قرار إغلاق المدارس ليس قرار الوزارة بل قرار الدولة، فالوزارة تنفذ كافة الإجراءات المتفق عليها مع وزارة الصحة والسكان وهناك تعاون كامل مع الصحة، "بنحاول نحط وقتنا كله في إيجاد وسائل لتقديم الخدمة، وهو المحتوى التعليمي بالإضافة إلى التقييم في ظروف مختلفة".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن قرار إغلاق المدارس صعب للغاية، ولا يعتمد على رقم معين فقط، بل يعتمد على معلومات علمية، موضحًا أن الضوابط التي تضعها وزارة التعليم ليست لإثارة الهلع والقلق، ولكن لبث الطمأنة لدى الطلاب، "بيجي أطفال عندهم كورونا وأهلهم عارفين كده".

وتابع: "لو فصل فيه 30 طفل والمسافات بينهم موجودة والتعقيم وكل حاجة، وواحد من الأطفال اشتبنها بيه أو تأكدت إصابته قد يكون أصيب بره المدرسة أو داخل المدرسة نقفل الفصل، كله احتياطي عشان منجازفش بالأولاد اللي موجودة، قفل الفصل مش معناه فيه مأساة، ممكن يكون طالب واحد ويخف بعدها بيومين، بس ناخد إجراءات احترازية، ده شيء يطمئن الناس مش يخوف، ده إحنا بنعمل شغلنا".

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن قرار غلق المدارس المرة السابقة كان قرار دولة وصدر من الحكومة وليس من وزارة التربية والتعليم وفاجأ المواطنين، مفيش أي داعي لهذا حاليا، فيه محاولات أنا معرفش سببها، مستميته لموضوع إغلاق المدارس كأن ده ميزة، مش ميزة ولا حاجة، هنفقد على ولادنا سنة، إحنا بنعمل الصح وهو تقديم الخدمة بأساليب مختلفة الظروف".