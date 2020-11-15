شوقي: نسبة إصابات كورونا بين الأطفال ضئيلة جدا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الوزارة قدمت كافة الحلول الممكنة للطلاب وأولياء الأمور هذا العام الدارسي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن التقييم العالمي لمصر في موضوع كورونا عالي للغاية، فمصر تُعد من الدول التي ينقلون عنها كيفية التعامل مع الفيروس.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن مصر تعلمت كثيرًا من مجابهة الفيروس خلال الشهور الماضية، وهذا أتى بنتيجة إيجابية للغاية، موضحًا أنه كان هناك مقاومة وخوف وقلق شديد من قبل أولياء الأمور قبل امتحانات الثانوية العامة، وبعد ذلك تمت بنجاح.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه كان هناك مبالغة شديدة تسبق الامتحانات الثانوية ورغم مرورها بنجاح، إلا أن هناك قلق الآن من البعض بشأن الذهاب للمدارس، مضيفًا: " أنا بقول كلام منطقي، وزارة التربية والتعليم وظيفتها تقديم خدمة تعليمية ممتازة لمن يريد أن يتعلم، دي وظيفتنا وهنقدمها، حسب الظروف".

وتابع: "لو قادرين ننزل ونروح المدرسة هتلاقي المدارس فاتحه ثلاثة أيام حد أقصى للطلاب، عشان نضمن عدم وجود كثافة، ده حل مصري يستجيب لأحوالنا، نطئمن الأهالي جيدًا بوجود مسافات بين الأولاد، ونعمل كل ما نستطيع عمله طول ما الطلاب عندنا، حماية للطلاب وحماية للمعلمين، وقولنا الضوابط وهنفذها مع وزارة الصحة".

وأوضح أن أرقام الإصابات بين الأطفال صغيرة جدًا جدًا، فنسب تأثر الأطفال بالفيروس أقل من 5 في الـ10 آلاف، "يعني نسب صغيرة جدا أقل من النسبة والتناسب مع العدد الكلي ويعني أن الإجراءات الاحترازية تطبق بنسبة كبيرة ونتابعها يوميا، سامحين لكل من يريد يقدم لنفسه منازل يقدم لنا ويرجع بعدها طالب نظامي العام المقبل".

وتابع: "اللي مش واثق في الإجراءات وما زال قلق، له هذا الحق ويختار يبقى طالب منازل مش طالب نظامي، عاوز ييجي نقوله اطمئن انزل واطمئن عاملين كل ما نستطيع عشان العملية التعليمية تبقى أكثر أمانا من أي مكان آخر يتردد عليه".