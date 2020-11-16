"كوفيد 25" إنجي علاء تنتهي من كتابة مسلسل يوسف الشريف

أعلنت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء خلال بيان صحفي، انتهاءها من كتابة عشر حلقات "مسلسل كوفيد 25" وجارٍ كتابة باقي حلقات العمل.

"كوفيد 25" إنتاج شركة سينرجي ومن بطولة النجم يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال ومن المقرر عرضه رمضان 2021.

الجدير بالذكر أن آخر مسلسل تأليف إنجي علاء هو مسلسل "بلا دليل" بطولة النجمة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وآخر رواية لها هي رواية الأشقر مروان.

وأعلن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشاركة يوسف الشريف في السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل "كوفيد 25"، من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

وشارك يوسف في رمضان الماضي بـ"النهاية"، الذي يعد مسلسلا دراميا خيال علمي، ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبدالجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.

تدور أحداث المسلسل حول قصة المهندس زين في العام 2120 الذي يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم بعد انهيار دول العالم وتحكم الشركات بمصير كوكب الأرض.

وحذر يوسف الشريف من انتشار تغريدات مفبركة منسوبة له عبر منصات التواصل الاجتماعى والتى تناول خلالها مزورى التدوينات الحديث عن أمور دينية وفنية، مؤكدًا أن مثل هذه التغريدات المنتشرة على "تويتر" و"فيس بوك"، لا علاقة له بها، وأن ما يخصه فقط كل ما يكتب عبر حساباته الموثقة على منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وقال يوسف الشريف، فى تعليقه على صور التغريدات المفبركة، التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، "تحذير هام.. قام بعض الأشخاص بتزوير الكثير من التويتات لإيهام البعض أنها تخصنى على تويتر والفيس بوك، وحيث إن ذلك يدخل لبسا على المتابعين وهو ما يسبب ضررًا بالغًا ويشكل عدة جرائم يعاقب عليها القانون، لذلك أطالب الجميع توخى الدقة والحذر وعدم نقل عبارات وجمل لا تخصنى وغير صادرة منى والرجوع دائمًا لصفحاتى الموثقة فقط لتسهيل الوصول إلى مرتكبى هذه الجرائم".