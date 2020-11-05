هجوم كاملة أبو ذكري على الفنانين.. من يوسف الشريف إلى أبطال "بـ 100وش"

أثارت المخرجة كاملة أبو ذكري، جدلاً واسعاً بعد مهاجمتها لأبطال مسلسل بـ"100 وش"، الذي حقق نجاحاً كبيراً في رمضان الماضي، ووصفتهم أحدهم بـ"الغرور"، إلا أنها لم تكن المرة الأولى التي تهاجم خلالها أحدا من الوسط الفني، وفي التقرير التالي نعرض أبرز الذين تعرضوا للهجوم من المخرجة كاملة ابو زكري.

- يوسف الشريف

شنت المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكرى، هجوماً حاداً على الفنان يوسف الشريف، بعد تصريحاته التى أدلى بها مؤخرا مع رامى رضوان، وقال فيها إنه يضع بنودا فى أعماله الفنية لرفض المشاهد الساخنة، قائلة أن هذا يسمى نوعا من أنواع الدعايا المبتذلة واستغلال أطهر شيء فى الوجود لأغراض النجومية وزيادة عدد المشاهدات.

وكتبت "كاملة"، عبر حسابها على فيسبوك: "لما يبقى فيه مشهد لحبيب بيحاول ينقذ حبيبته والمخرج يقوله حتمسكها وتشدها عشان تبعدها عن طلقة الرصاص، يقوم النجم الفاضل يرفض إنه يمسكها عشان هو ما بيلمسش الستات، هى دى بقى المشاهد الساخنة اللى حضرتك بتتكلم عنها؟.. ولما النجم يدعو الناس للصلاة وترك مشاهدة مسلسله أثناء موسم عرضه.. ده اسمه دين جديد ولا إيه؟".

وأضافت المخرجة: "بالنسبة ليه ده اسمه نوع من أنواع الدعاية المبتذلة واستغلال أطهر شيء فى الوجود لأغراض النجومية وزيادة عدد المشاهدات، عايز ترضى ربنا فى شغلك اختار مواضيع تنور عقل المشاهد أو تشرح قلبه، تبقى عايز ترضى ضميرك وتقول فى شغلك كلمة حق يمكن تبقى سبب إن ناسك يعيشوا أحسن، والمجاهرة بالصلاة واستغلالها ده محرم فى دينك".

- محمد رمضان

تحدثت المخرجة كاملة أبو ذكري عن الفنان محمد رمضان، بعد مهاجمتها لبعض أبطال مسلسلها الأخير بـ"100 وش" ووصف أحدهم بـ"الغرور" والتكبر.

وردت "أبو ذكري" في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على، مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، عندما وجه إليها سؤالاً عن سيارة الفنان محمد رمضان الجديدة قائلة، "لم أعمل مع فنان مغرور وعندما أشعر بأن هناك فنانا يسعى للتعالي علىّ بوقفه عند حده".

وأضافت، "اشتغلت كثيرا مع عمالقة الفن أمثال عادل إمام وأحمد زكى وغيرهم ولم أغضب من أحد منهم".

- أبطال مسلسل بـ"100 وش"

كانت المخرجة كاملة أبوذكري انتقدت بعض أبطال مسلسلها الأخير بسبب الغرور، داعية إياهم إلى التحلي بالتواضع، قائلة: "الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه، أنتم مين أصلًا".