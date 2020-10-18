رانيا يوسف: نور الشريف قال لي "ركزي متضيعيش نفسك"

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها بدأت عملها كـ"موديل" في مجال الإعلانات وعروض الأزياء والأغاني، ثم عملت مضيفة بجانب تمثيلها لأدوار صغيرة.

وأضافت "يوسف"، خلال لقاء لها ببرنامج "مساء DMC" من "كازينو النيل"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن مهنة الفنان تعتمد على ارتداء دائمًا أحدث الملابس التي يجب أن تساير الموضة، لأن هذا جزء من شخصية الفنان، مشيره إلى أن بناتها يساعدنها في اختيار الملابس أحيانًا لكن الأغلب الوقت تختار بنفسها.

وتابعت "اشتغلت مضيفة 3 سنوات في مصر للطيران، وشركة خاصة أخرى، وخلال الـ 3 سنين دول كنت بمثل"، مشيرة إلى أنها كانت تدرس في نفس الوقت بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية وكانت تعمل من أجل توفير مصاريفها الدراسية.

وذكرت أن الفنان الراحل نور الشريف نصحها أثناء عملها معه في مسلسل "عائلة الحاج متولي"، قائلًا لها "انتي كويسة أوي ركزي متضيعيش نفسك" لكي تصبح نجمة وتستمر طويلًا لتقديم أدوار يتذكرها الجمهور، وذلك بعد انتقاد النقاد الفنانين لظهورها أغلب الأوقات في دور الفتاة الجميلة.