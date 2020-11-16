إبراهيم فايق بعد شفائه: أصبت بالجلطة بسبب صفات وراثية في عائلتي

قال المذيع الرياضي إبراهيم فايق، إنه أصبح بخير بعد إصابته بجلطة شديدة نهاية الأسبوع الماضي بعد شعور بألم شديد في الصدر والظهر والذراع ولكن حالت الصحية تحسنت كثيرا مرجعا الإصابة بسبب صفات وراثية في عائلته ورثها عن والده المتوفى.

وأضاف "فايق" في أول مداخلة هاتفية له في بعد خروج من المستشفى في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية “cbc” ويقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أنه لم يرد أن يشعر أي حد بالقلق وكان في طريقه لتقديم برنامج "جمهور التالتة“ المذاع على قناة اون تايم سبورتس 2 لكنه غير اتجاه وذهب إلى المستشفى وتابع "مكنش عندي أمل خالص أن أوصل المستشفى ظرف صعب جدا على الواحد".

ووجه الشكر إلى الجمهور الذى دعا له موضحا أنه ذهب إلى المستشفى بين الحياة والموت مطالبا الجميع بأن يتقوا الله قائلا "ممكن في أي يوم مش موجود مش عاوز صورتي تتشوه التعب ملوش علاج بتناول هرمونات".

وأوضح أنه منذ فترة يتمرن مرات قليلة ويركز فقط حول العمل ولكن المرض جاء فجأة مبينا أنه حزن بسبب رؤية خبر وفاته فجر اليوم أثناء استخدامه هاتفية ليتصفح مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن عن عودته مرة أخرى للبرنامج بعد أن يحصل على تصريح بذلك من طبيبه المعالج الدكتور جمال شعبان، وعبّر عن سعادته بأن يكون نهائي البطولة الإفريقية بين فريقيين مصريين متابعا "أي حد يكسب هيتبسط".

وأشار المذيع الرياضي إلى أن شقيقه أيضا لديه رسم قلب غير مبشر وتم التعرف على ذلك أثناء مرافقته له في المستشفى وألمح فايق أن وعكته الصحية الأخيرة جعلته يرى أشياء ربما لم يعيشها من قبل بسبب مرضه الشديد وتوقعه الوفاة في أي وقت إلا أن الطبيب المعالج له عالجه بشكل سريع.