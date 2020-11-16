أستاذ أمراض السكري للمصريين: خدوا بالكم.. يجب تغيير نمط الحياة

قال الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض السكري بجامعة القاهرة، إن مرض السكري منتشر بدرجة كبيرة في مصر خاصة النوع الثاني والذي يعود سببه الرئيسي إلى زيادة الوزن وقلة الحركة والعامل الوراثي.

وأضاف "حرب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية “cbc” ويقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، إلى أن مرض السكري مرض خبيث حيث يمكن الإصابة به دون الشعور بأي أعراض وبعض الأشخاص يكتشفون بالصدفة إصابتهم بالمرض.

وطالب الأشخاص بتغير نمط حياتهم إذا كان لديهم أي شخص في العائلة قد أصيب بالسكر لأن ذلك يعنى أن معدلات إصابتهم ستكون مرتفعة بالإضافة إلى الأشخاص الذي يعانون من السمنة وارتفاع الضغط أو من لديهم زيادة في الكوليسترول أو لديهم دهون ثلاثية كثيفة وهذه الشروط تنطبق على أعداد كبيرة من الشعب المصري.

وأوضح أن مرض السكر مرض مزمن لذا "خدوا بالكوا فالأعداد كثيفة جدا" وذكر أن عدد المصابين بالسكر في مصر أو مصابين محتملين أو لديهم ولا يعرفون بمرضهم تتراوح نسبتهم ما بين 15% إلى 25% من السكان مؤكدا أن تأخير نمط الحياة وتقليل الوزن بنسبة 5% يقلل من فرص الإصابة بالسكر وتابع "السمين يخسس نفسه يمشي نصف ساعة هرولة يوميا والمدن يمتنع عن التدخين الصحة أغلى ما يملكه الإنسان".

وأطلق المعهد القومي للسكر مبادرة "100 قرية خالية من مرض السكر"، بعد احتلال مصر المرتبة التاسعة عالميا في الاصابة بداء السكري في عام 2018 ، ويعاني 10% من المصريين البالغين من داء السكري، بما يزيد عن 8 مليون مريض، وفقا لتصريحات لممثل منظمة الصحة العالمية في مصر.