رانيا يوسف: أصبت بـ كورونا في ديسمبر الماضي

كشفت الفنانة رانيا يوسف خلال برنامج "Et بالعربي" إصابتها بفيروس كورونا ديسمبر الماضي.

وقالت رانيا: "أنا أصبت بكورونا في ديسمبر الماضي برأس السنة وقتها لم يعلنوا أنها وباء رسمي كان عبارة عن دور برد شديد وتقيل وعزلت نفسي وتعاملت مع المرض".

وقالت الفنانة رانيا يوسف، إن الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، سيحمل مفاجآت كثيرة، وخفة ظل ومواقف طريفة لمعظم الشخصيات، فضلًا عن تطور شخصية الأم دلال والتي تقوم بتجسيدها، والتعرّف أكثر على قصتها مع ابنتها وكيفية تربيتها لها وعلى علاقتها مع والد ابنتها، وتطور العلاقة في الحلقات الجديدة

وعن دورها بالجزء الثاني من "الأنسة فرح"، قالت رانيا يوسف في تصريحات صحفية، إن الشخصية ستبقى كما عرفناها، سيدة مندفعة ومجنونة، شقية ولذيذة، تريد أن تعيش الحب طوال الوقت، وتتعامل مع ابنتها وأمها كأنهما أصدقاء لها، وتتحول العلاقة بين فرح وأمها وجدتها إلى صداقة متينة، رغم اختلاف الأجيال.

مسلسل الأنسة فرح، تأليف محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج.