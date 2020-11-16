كيفية إرسال "ميل" إلى أكثر من شخص بنفس الوقت والتحدث صوتيا عبر Gmail

أصبح البريد الإلكتروني واحدا من أهم الطرق المستخدمة للتواصل بين العاملين في مكان واحد، وعلى الرغم من وجود عدد من المواقع الشهيرة التي تقدم هذه الخدمة، إلا أن أشهرها هو الجيميل أو محرك البحث جوجل، ولا يعلم الكثيرون أن GMAIL يقدم عددا من الخدمات التي تجعل التواصل مع الآخرين سهلا، فكيف يمكن إرسال بريد إلكتروني إلى عدة أشخاص في نفس الوقت؟ وكيف يمكن استخدام برنامج المحادثات الشهير للجيميل؟

هذا ما ترصده جريدة "الوطن" في خطوات بسيطة، وفقًا لما ذكره موقع business insider وموقع "الجيميل" ذاته للاستفادة من تلك الخدمات ولسرعة التواصل مع الآخرين..

خطوات إرسال ميل لأكثر من شخص في نفس الوقت

إذا كنت تعمل في مؤسسة ما، وترغب في إرسال بريد الكتروني واحد إلى مجموعة من الأشخاص فيمكنك ببساطة أن تقوم بإنشاء مجموعة اتصال، حيث يتم إضافة عدد من الإيميلات الالكترونية ويتم وضعهاـ ليتم إرسالها إلى الجميع في نفس الوقت، ويمكنك إنشاء مجموعة جهات اتصال من خلال الخطوات الآتية..

باستخدام متصفح الويب، قم بفتح الجيميل، ثم اختر جهات الاتصال.

ستظهر جميع الإيميلات التي تم التعامل عليها من قبل، قم باختيار المجموعة التي ترغب في إرسال البريد إليها.

بعد الانتهاء من تحديد المجموعة، اختار إدارة التصنيفات، ثم اضغط على إنشاء تصنيف جديد

قم باختيار اسم للمجموعة التي اخترتها واضغط على حفظ

قم بالضغط على إرسال بريد إلكتروني جديد، وأضف اسم التصنيف، ويمكن إرسال بريد موحد الآن.

خطوات إجراء محادثات عبر الجيميل

ما يغفله الكثيرون هو أن الجيميل لديه برنامج محادثات شهير هو "هنج اوت" وهو يشبه الماسنجر إلى حد كبير، حيث يمكنك من إجراء محادثة عبر البريد الالكتروني بدون الحاجة إلى استخدام الفيس بوك.

ويمكنك استخدام تلك الخاصية من خلال الآتي..

الدخول على صفحة البريد الالكتروني الخاص بك، ستجد البرنامج موجود أسفل الجانب الأيسر من الصفحة.

اضغط على علامة الإضافة، وسيتم فتح قائمة الايميلات التي تم التعامل عليها من قبل.

اختر جهة الاتصال أو اكتب البريد الالكتروني أو رقم الهاتف.

إذا كانت الدردشة للمرة الأولى فيجب أن تطلب أن يقوم الطرف الآخر بإضافتك إلى جهات الاتصال الخاصة به.

انتظر قبول الدعوة ويمكن البدء في المحادثة، ويمكن استخدام التطبيق في إجراء مكالمات صوتية أو فيديو حسب الرغبة.