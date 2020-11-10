"المترو" تناشد الركاب استخدام "الكارت الذكي" لمواجهة "كورونا"

ناشدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، جموع الركاب على الخطوط الثلاثة لشبكة المترو، استخراج "الكارت الذكي" بدلاً من التذاكر الورقية، أثناء استقلال القطارات، لمواجهة فيروس كورونا، بما يحقق التباعد الاجتماعى بين الركاب، وتيسيراً عليهم حتى لا يضطروا للوقوف في طوابير أمام شبابيك التذاكر بالمحطات قبل كل رحلة، وأكدت الشركة حرصها على تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية للوقاية من "كورونا"، ومراجعة هذه الإجراءات بشكل دوري.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن استخراج الكارت الذكي لأول مرة، يتم دفع 50 جنيهاً، منها 25 جنيهاً لشحن الكارت، مشيراً إلى أنه يجري شحن البطاقة بحد أدنى 20 جنيهاً، وأوضح أنه باستخدام "الكارت الذكي" يجري تحديد قيمة الرحلة، ليوازي ثمنها بالتذاكر الورقية، بمعنى أنه يتم خصم ثمن الرحلة من الكارت الذكي، بقيمة موازية لثمن التذكرة الورقية.

وأكد عبدالهادي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي أعطال أو أزمات تؤثر على حركة التشغيل، لافتاً إلى أن هناك إجراءات احترازية تتم يومياً بجميع المحطات، للوقاية من تفشي فيروس "كورونا"، ونوه إلى أن الشركة لم ترصد أي حالات مصابة بالفيروس المستجد داخل المحطات منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي.

تستعرض "الوطن" أهم المعلومات عن الكارت الذكي:

1- صلاحية الكارت تستمر لمدة 5 سنوات.

2- يمكن شراء الكارت دون اسم وصورة، وشحنه بمبلغ مالي لاستخدامه للرحلات اليومية بنفس ثمن التذكرة العادية.

3- حال فقدان الكارت الذكي يتم الإبلاغ عنه بمكتب الاشتراكات لإيقاف صلاحية الكارت المفقود واستخراج بدل فاقد بالمدة المتبقية وعدد الرحلات المتبقية.

4- الكارت الذكي يسمح بالدخول من بوابات المترو والوصول إلى رصيف المحطات بجميع محطات المترو على الخطوط الثلاثة.

5- يستخدم الكارت للمرور من البوابات الإلكترونية الجديدة للدخول والخروج.

6- يعمل بنظام الاشتراك، ويمكن تجديد الاشتراك على الكارت ذاته.

7- يمكن المرور على البوابة دون الحاجة إلى إخراج الكارت من المحفظة الشخصية.

8- يمكن إعادة شحن الكارت أو الاستفسار عن بيانات الكارت من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

9- يستهدف تقليل الزحام أمام شبابيك التذاكر بالمحطات، ويمكن استخدام نفس الكارت الذكي مستقبلاً في بعض الخدمات الأخرى (السكة الحديد - النقل الجماعي - تاكسي العاصمة - جراح السيارات).

10- إمكانية تصفية الكارت واسترجاع المبلغ المتبقي، بشرط ألا يتجاوز استخدام 30% من عدد الرحلات، أو 30% من مدة الاشتراك.