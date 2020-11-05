بني سويف عن فيديو إساءة استخدام الشاشات الذكية : "لا يخصنا"

كشف تقرير اللجنة الفنية والإدارية، التي شكلها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، للتحقيق في واقعة انتشار فيديو يظهر إساءة استخدام الشاشات التعليمية بإحدى المدارس، عدم تطابق محتويات الفيديو المتداول مع المدرسة الثانوية بنين بإهناسيا، لعدد من الأسباب، أثبتتها اللجنة في تقريرها بعد تحليل الفيديو ومطابقته بالمدرسة المذكورة.

وأكد التقرير أنه بالرجوع إلى الفيديو المذكور والتدقيق في الفصل الذي ظهر فيه الطلاب، تبين عدم تطابق الفصلين "محل الفحص"، حيث لوحظ في الفيديو المتداول أن الشاشة توجد أعلى سبورة قديمة خضراء، في حين أن المدرسة محل الفحص ثبتت الشاشة على الحائط بدون سبورة منذ تركيبها بمعرفة الشركة المختصة، كما أن النافذة الموجودة في الفيديو أعلى الحائط، في حين أن نوافذ فصول المدرسة تقع في منتصف الحائط.

كما تبين أن الطلاب الذين ظهروا في الفيديو ليسوا من طلاب المدرسة محل الفحص وذلك بعد الاستعلام من الإدارة وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة الذين أكدوا ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التي قامت بالتحقيق في هذا الموضوع مكونة من ممثلين عن إدارات التفتيش المالي والإداري، المتابعة، المكتب الفني، البوابة الإليكترونية، مركز المعلومات، حيث قام أعضاء اللجنة من الفنيين المختصين بمعاينة جميع الشاشات الذكية بالمدرسة، وتم تفريغ محتوياتها وفحصها بالكامل.