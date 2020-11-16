10 مظاهر من احتفالات مارجرجس بالأقصر خلال 7 أيام في 2020

اختتمت بمحافظة الأقصر، فعاليات الليلة الختامية للأقباط الأرثوذكس بالمولد السنوي لدير مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غرب المحافظة، وذلك بالترانيم والتسابيح.

"الوطن" استعرضت أبرز المظاهر التي غلبت على الاحتفالات هذا العام الذي طبقت فيه الكنيسة العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

1- استمرت الاحتفالات لمدة 11 يوماً، بتقديم النذور وإشعال الشموع أمام أيقونة مارجرجس.

2- سيطرت أصوات التسابيح والترانيم والزغاريد على الأجواء بساحة الدير، وذلك بمناسبة ذكري تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة "اللد" في فلسطين وسط إجراءات إحترازية لمكافحة العدوى بفيروس كورونا.

3- ترأس مراسم احتفالات الليلة الختامية، أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات، الأنبا هدرا مطران أسوان، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، بصلوات رفع بخور عشية والتسبحة والقداسات.

4- شارك مجمع رهبان الدير، وخورس الشمامسة، والشعب القبطي بالأقصر وخارجها في الاحتفالات.

5- بدأت الاحتفالات تدريجيًا أوائل نوفمبر الجاري ورسميًا من 10 نوفمبر وحتى 16 نوفمبر 2020، بحمل أيقونة كبيرة للشهيد العظيم مارجرجس الروماني، وأمامهم الشمامسة بالملابس البيضاء وتعلو أصواتهم بالتسابيح، وخلفهم الرهبان.

6- بدأت الدورة والطواف بالأيقونة كأهم مظهر من مظاهر الاحتفال والتى يطلق عليها إسم الدورة أو الزفة.

7- اصطف خلف الأيقونة عدد كبير من الزوار، والتي تعالت أصوات الترانيم والتسابيح والمدائح والزغاريد من النساء حين رؤيتهم أيقونة الشهيد مارجرجس الروماني، داخل الكنيسة الأثرية للدير، وذلك وسط إجراءات أحترازية مشددة من ارتداء الكمامة وتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي.

8- التزم دير مارجرجس بالرزيقات بقراره القاضي بعدم وجود مبيت أو إقامة خيام أو محلات داخل أو خارج الدير نهائياً.

9- الدير ألزم جميع الزائرين باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية قبل المجيء للدير.

10- تم منع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف فى درجات حرارة الجسم والسعال والتهاب الحلق أو أى أعراض تنفسية بأى شكل عن الزيارة، وذلك لمنع انتشار العدوى بين المواطنين خلال فترة الاحتفالات.