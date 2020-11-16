صحة الأقصر تعلن توافر تطعيم الأنفلونزا الموسمية بـ50 جنيهاً

أعلنت إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية في محافظة الأقصر، عن توافر خدمات التطعيم باللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية، بقيمة 50 جنيهاً للجرعة الواحدة.

ويتوافر اللقاح "رباعي التكافؤ" في كل من مكتب صحة ثاني بندر الأقصر، ومكتب صحه مركز إسنا، ويتم التطعيم للراغبيين مقابل إجراء الخدمة الوقائية، ويتم التطعيم داخل مكتب الصحة فقط.

وقال الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه يفضل تلقي التطعيم لمن هم أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا، وتشمل تلك الفئات الأطفال وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، سواء تنفسية وقلب وسكر وأمراض مناعة، ومرضى الأورام ونقص المناعة، السيدات الحوامل، مشيراً إلى أن التطعيم الزامي للمسافرين لأداء العمرة.

وأوضح أن الأشخاص المصابين بالحمى يمكن تأجيل حصولهم على الجرعة، بينما يمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابه بتفاعل حساسية مفرطة نتيجة تناول البيض، وأدوية "فورمالدهيد، ونيوميسين، واكتوكسينول 9"، وبالنسبة للسيدات الحوامل عليهن مراجعة الطبيب المعالج أولاً، كما أن تطعيم الأطفال يبدأ من سن 6 شهور.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن هذه الإجراءات الوقائية تأتي بناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حيث تعتبر مواجهة فيروسات الأنفلونزا الموسمية هي أحد أهم الوسائل التي تنتهجها الدول نحو مواجهة فيروس كورونا، من حيث الاستعداد لاحتمالية ارتفاع أعداد الإصابات في الفئات الأكثر عرضة لفيروس الأنفلونزا، أو الفيروس المستجد.

وناشدت مديرية الصحة بالأقصر كافة المواطنين والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مثل ارتداء الكمامات في مختلف المواقع والأماكن العامة ووسائل النقل الجماعي، والحرص على التباعد الاجتماعي، حتى لا يتعرض المخالف لتطبيق الغرامة المقررة حال وجود المخالفة، وذلك حرصاً على الصحة العامة لجميع الموطنين.

وخصصت المديرية رقم 01060067061 لتلقي استغاثات حالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، مع إمكانية إرسال صورة من الأشعة المقطعية ونتائج تحليل صورة الدم الكاملة على "واتساب" لنفس الرقم، وذلك لعرضها على المختصين، وتوجيه الحاله فوراً لعمل اللازم.