عادل خطاب: استعمال تطعيم الانفلونزا يقلل مضاعفات الالتهابات الرئوية

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إنه وفقًا للإحصاءات التي أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية، فإن استعمال تطعيم الإنفلونزا يقلل مضاعفات الالتهابات الرئوية والفشل التنفسي، ودخول المستشفى، لافتًا إلى أن أمريكا نصحت هذا العام، كل مواطنيها بالحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

وأضاف خطاب خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "تشابه أعراض الانفلونزا وكورونا سيشكل ضغطًا على الجهاز الطبي، وأي شخص إذا أصيب بارتفاع في درجة الحرارة أو بأي أعراض يريد عمل أشعة مقطعية للاطمئنان على نفسه، بسبب تشابه الأعراض، وبالتالي فإن الحصول على تطعيم الانفلونزا يقلل الضغط على الإمكانات الطبية، والآثار الجانبية إن حدثت فهي بسيطة جدًا".

وأردف أن الحكومة المصرية تعاقدت على توفير كميات من لقاح كورونا، لتوفيره للمواطنين، لكنه لن يطرح للصيدليات لكل المواطنين، لكن هناك أولويات، مثل الأطباء ذوي عوامل الخطورة.

وأشار إلى أن مصر لديها تجربة مدتها 10 أشهر بشأن التعامل مع فيروس كورونا، ومع ذلك يظل مستجدًا بسبب تغير الأوضاع الخاصة بها: "بنتعلم كل لحظة إن فيه حاجة جديدة، فيه أعراض جديدة بتظهر وتقارير جديدة طلعت في العالم عن المخ والجهاز العصبي وتشنجات وكلام على إن ممكن الفيروس يعمل إصابات في الجلد".