على طريقة ريا وسكينة.. سفاح الجيزة يقتل 3 سيدات وصديقه ويدفنهم في شقته

120 ساعة من التحقيقات، أجراها ضباط قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، مع "قذافي" 49 سنة، الملقب بـ"سفاح الجيزة"، المتهم بقتل 4 أشخاص على طريقة "ريا وسكينة"، منذ قرابة 5 سنوات.

وكشفت أجهزة الأمن، عن تفاصيل الجرائم المروعة يوم الاثنين الماضي، أن المتهم تخلص من صديقه بالسم، وحفر له مقبرة بعمق 2 متر داخل شقة سكنية مملوكة له بالطابق الأرضي بعقار سكني في شارع أبناء سوهاج، المتفرع من شارع ترعة عبدالعال، ودفنه فى المقبرة، وأنه قتل زوجته الأولى بالطريقة ذاتها، ودفن جثتها بجواره.

وأضافت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم بقتل الضحية الثالثة -عشيقته- شقيقة زوجته الثالثة، وتخلص منها قبل حفل زفافه على شقيقتها بـ24 ساعة، حيث استدرجها إلى الشقة المقابلة لمكان دفن جثة صديقه وزوجته الأولى، وخنقها وحفر لها مقبرة ودفنها بداخلها، وفى اليوم الثاني تزوج شقيقة الضحية، وكانت الزيجة الثالثة له.

وأوضحت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت قيادة اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، إلى أن الضحية الرابعة، كانت فتاة 32 سنة، تعمل لديه فى محل بمحافظة الإسكندرية، وأقام معها علاقة غير شرعية، وعندما طلبت منه الزواج، استدرجها وخنقها فى مخزن بمنطقة المنتزه ودفنها.

عقب تسجيل اعترافات المتهم على مدار الأيام الماضية، انتقلت النيابة العامة بصحبة المتهم، وسط حراسة أمنية مشددة إلى مكان دفن الجثث، وبحضور الطبيب الشرعي، تم استخراج 3 جثث من الجيزة، والرابعة من محافظة الإسكندرية.

وقررت النيابة تشريحها لبيان اسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت حبس المتهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، حيث وردت معلومات للضباط ان شابا متهما يدعى قذافي، محبوس على ذمة قضية سرقة بمحافظة الإسكندرية، أنه انتحل صفة مهندس صديقه، بعد أن تخلص منه، وأنه وراء قتل زوجته، وتم استئذان النيابة العامة لإخراجه من محبسه.

وناقشت القوات المتهم، واعترف بتفاصيل جرائم قتل صديقه وزوجته وسيدتين، تربطه بهما علاقة غير شرعية، وتم التحفظ عليه وأخطرت النيابة للتحقيق.