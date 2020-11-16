أسعار الذهب اليوم الاثنين 16-11-2020 في مصر: مستقرا لليوم الثالث

سجّلت أسعار الذهب استقرارا بمحلات الصاغة لليوم الثالث على التوالي، ليثبت سعر المعدن النفيس عند نفس النقطة منذ أول أمس، وذلك بعد عدة انخفاضات وارتفاعات متوالية شهدها الذهب على مدار الأسابيع الماضية.

وترصد "الوطن" في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم، الاثنين 16 نوفمبر الحالي على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 936 و938 جنيها.

الذهب عيار 21

وتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 819 و821 جنيها.

الذهب عيار 18

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 702 و704 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6552 إلى 6568 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإنّ الذهب لامس أعلى مستوياته في أسبوع اليوم، الإثنين، وذلك في ظل تراجع الدولار، بينما غذى تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بواعث القلق حيال تداعيات الجائحة على التعافي الاقتصادي، الأمر الذي دعم الآمال في مزيد من التحفيز النقدي.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1892.15 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن سجل ذروته منذ التاسع من نوفمبر عند 1898.81 دولار في وقت سابق من الجلسة، وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1892.20 دولار.

وبلغ مؤشر الدولار أقل مستوى له في أسبوع، مما يقلل تكلفة المعدن على حملة العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1% إلى 24.91 دولار للأوقية، ووزاد البلاتين 1% ليسجل 897.52 دولار، في حين تقدم البلاديوم 1.1% إلى 2350.20 دولار للأوقية.

انخفاض أسعار الذهب أفضل وقت للشراء

وفي تصريحات سابقة لنادي نجيب نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، قال إنّه على المستثمرين والمقبلين على الزواج، الإقبال على شراء الذهب خلال فترات الانخفاض التي يشهدها المعدن الأصفر بين الحين والآخر، موضحًا: "لو تقدر تشتري اشتري، وبلاش تبيع إلا للضرورة لأنّ الذهب طول عمره قابل للزيادة مش للنقصان".

وخلال استضافة المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، قال إنّ أصحاب الملايين يمكنهم الاستثمار في العقارات، أما الذين يمتلكون آلاف الجنيهات، يمكنهم الاستثمار في الذهب، نظرًا لأنّه مخزون قيم حقيقي متفرد لا يتم تخريده.

وخلال شهر أغسطس الماضي، وصلت أسعار الذهب إلى 2070 دولار، وذلك بزيادة تتراوح بين 35% إلى 40% عن سعره خلال بداية العام، إذ جاء ذلك تزامنًا مع تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر في دولة الصين نهاية عام 2019، وتسبب في إصابات جاوزت الـ50 مليون شخص حتى الآن، وسط تصدر الولايات المتحدة قائمة أكثر الدولة المتضررة من حيث أعداد الوفيات أو الإصابات بالفيروس.