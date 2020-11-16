مصرع رضيع غرقاً وإصابة طالبة وسيدة بالتسمم في سوهاج

لقي رضيع مصرعه غرقاً إثر سقوطه في إناء به مياه داخل منزل أسرته بدائرة مركز البلينا، جنوب سوهاج، كما أصيبت طالبة بذات الناحية، بحالة إعياء لتناولها جرعات زيادة من أقراص "بنادول"، فيما أصيبت ربة منزل بذات الناحية، بحالة إعياء إثر تناولها أقراص مجهولة بالخطأ.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، 3 بلاغات من مأمور مركز شرطة البلينا، يتضمن الأول ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "عمار أ. ع."، رضيع في عامه الأول، يقيم بناحية "بني حميل"، دائرة المركز، "جثة هامدة"، ادعاء غرق.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والدته "شيماء خ. م."، 23 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت بأنه أثناء لهو طفلها في المنزل، سقط داخل إناء ممتلئ بالمياه، مما أدى إلى غرقه ووفاته على الفور، ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على جثة الرضيع، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة "اسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

كما وردت إشارة من مستشفي البلينا المركزي بوصول "زهرة أ. ع."، 18 سنة، طالبة، وتقيم بناحية بندر البلينا، مصابة بحالة إعياء وقيء، ادعاء تناول تناول أقراص مجهولة، وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال الفتاة قررت بأنه أثناء تواجدها بالمنزل شعرت بحالة إعياء، تناولت على إثرها 7 أقراص "بنادول" مما نتج عنه إصابتها، ونفت الشبهة الجنائية.

كما تبلغ لمركز شرطة البلينا بوصول "سمر ح. أ."، 27 سنة، ربة منزل، وتقيم بدائرة المركز، مصابة بحالة إعياء وقيء، ادعاء تناول أقراص مجهولة، وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤالها، قررت أنه أثناء تواجدها بالمنزل تناولت أقراص مجهولة بطريق الخطأ، مما أدى إلى إصابتها، ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.