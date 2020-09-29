غرق طفلين في حادثين أثناء اللعب أمام منزلهما بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، مصرع طفلين غرقاً في حادثين منفصلين، حيث تعرض الأول للغرق في إحدى الترع بدائرة مركز العسيرات، بينما لقيت طفلة مصرعها غرقاً في ترعة بدائرة مركز طما، تم انتشال الجثتين ونقلهما للمستشفيات القريبة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول الطفلة "دينا ع."، 4 سنوات، جثة هامدة، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال جدها "عدنان أ."، 61 سنة، عامل، قرر أنه أثناء قيام حفيدته باللهو على حافة الترعة المجاورة للمنزل، سقطت بها، مما أدى إلى غرقها ووفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

وتلقى مدير أمن سوهاج إخطاراً من مأمور مركز شرطة العسيرات، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول الطفل "هلالي م."، 5 سنوات، جثة هامدة، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال جده لوالدته "على ي."، 61 سنة، عامل، قرر أن حفيده سقط في الترعة، أثناء اللعب أمام المنزل، ونفى الشبهة الجنائية.

تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعتين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.