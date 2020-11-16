"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط أمطار على القاهرة اليوم

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، والمذاع عبر فضائية القناة الأولى، حالة طقس اليوم الاثنين، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة مع طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ورياح نشطة على السواحل الغربية.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يكون الطقس معتدلًا على جنوب سيناء، ولطيفًا على شمال الصعيد، وستتعرض البلاد لشبورة مائية صباحًا خصوصًا على القاهرة والوجه البحري، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية أيضًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة، في بعض مدن ومحافظات الجمهورية:

- القاهرة: العظمى 23 والصغرى 16.

- الإسكندرية: العظمى 22 والصغرى 17.

- مرسى مطروح: العظمى 21 والصغرى 17.

- بورسعيد: العظمى 23 والصغرى 19.

- دمياط: العظمى 23 والصغرى 18.

- الإسماعيلية: العظمى 23 والصغرى 16.

- السويس: العظمى 24 والصغرى 17.

- العريش: العظمى 22 والصغرى 17.

- طابا: العظمى 24 والصغرى 20 .

- سانت كاترين: العظمى 20 والصغرى 9.

- شرم الشيخ: العظمى 28 والصغرى 22.

- الغردقة: العظمى 27 والصغرى 20.

- الفيوم: العظمى 24 والصغرى 14.

- بني سويف: العظمى 24 والصغرى 14.

- المنيا: العظمى 24 والصغرى 13.

- أسيوط: العظمى 24 والصغرى 13.

- سوهاج: العظمى 26 والصغرى 14.

- قنا: العظمى 27 والصغرى 14.

- الأقصر: العظمى 28 والصغرى 15.

- أسوان: العظمى 28 والصغرى 15.

-الوادي الجديد: العظمى 27 والصغرى 12.

- حلايب: العظمى 27 والصغرى 24.