تدشين كنيسة بدير رئيس الملاك غبريال بجبل النقلون في الفيوم

قام الأنبا أبرآم، مطران ورئيس أديرة الفيوم للأقباط الأرثوذكس، وبمشاركة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، بتدشين كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم.

وجرت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس حيث تم تدشين ثلاثة مذابح للكنيسة، هي المذبح الرئيس على اسم القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، والمذبح البحري على اسم القديس الأنبا أور، والمذبح القبلي على اسم القديس الأنبا صموئيل المعترف.

وشمل التدشين أيضًا أيقونات الكنيسة وأيقونة حضن الآب البانطوكراتور (ضابط الكل) الموجودة في شرقية كل مذبح من المذابح الثلاثة، إلى جانب عدد من أواني الخدمة.

وفي السياق نفسه، أجريت عقب صلاة الصلح في القداس رسامة اثنين من طالبي الرهبنة شماسين في رتبة الإيبوذياكون، وقبول شخص جديد لبدء فترة الاختبار الرهباني.

كان الأنبا أبرآم والأنبا صليب قد أزاح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، وقص الشريط قبل أن تبدأ صلوات التدشين.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهدت خلال الفترة الماضية تدشين عدد من الكنائس الجديدة أو التي تم إعادة تجديدها، حيث دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مذابح وأيقونات كنيسة مار جرجس بألماظة، كما دشن مذابح وأيقونات كنائس دير الأنبا موسى بطريق العلمين.

من جهة أخرى، كرمت إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذكس، أبناءها الحاصلين على الشهادات النهائية والعامة بيد الأنبا تيموثاوس أسقف الإيبارشية.

وتم التكريم على عدة دفعات لتجنب التجمعات للوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وشمل التكريم المتفوقين في مرحلتي الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وكذلك خريجي الجامعات، وحملة الدبلومات والماجستير والدكتوراه.

كما كرم الأسقف الفائزين في المسابقة البحثية للدين المسيحي التي نظمتها وزارة التربية والتعليم برعاية قداسة البابا تواصروس الثاني .

وفي سياق رعوي آخر، دشن الأنبا تيموثاوس معمودية كنيسة السيدة العذراء وماريوحنا الرسول (مقر المطرانية) بعد تجديدها.