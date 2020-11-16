إنشاء كوبري في 6 أكتوبر لخدمة 25 ألف وحدة إسكان اجتماعي بـ200 مليون

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنَّه جارٍ البدء في تنفيذ كوبرى علوي لربط طريق الواحات بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة أرض غرب المطار بالمدينة، والتى تضم نحو 24888 وحدة " إسكان اجتماعي" جارٍ تنفيذها بالمنطقة، إلى جانب أكثر من 100 ألف وحدة سكنية من المقرر تنفيذها بالمنطقة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، في بيان صادر اليوم، أنَّه تمّ إسناد تنفيذ المشروع لشركة "بتروجيت"، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 200 مليون جنيه، وذلك تيسيراً على المواطنين لسهولة الوصول للمشروع أسوة بالكوبري المنفذ بمنطقة الـ800 فدان.

وأشار إلى أنَّ الـ100 ألف وحدة سكنية المقرر تنفيذها بالمنطقة، ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.