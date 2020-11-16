صراع بين 8 مرشحين على 4 مقاعد وطبيبان يتنافسان على مقعد بدمياط

تشهد محافظة دمياط منافسة قوية بين 4 مرشحين يخوضون جولة الإعادة على مقعدي الدائرة الأولى، وتضم مركز وبندر دمياط ومركز كفر البطيخ ومدينتي دمياط الجديدة ورأس البر، حيث يتقدم السباق بالدائرة النائب الحالي، ضياء الدين داوود، الذي حصد أعلى الأصوات في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

ويخوض "داوود" معركة الإعادة متقدماً بفارق يقارب 21 ألف صوت، على أقرب منافسيه "أيمن رخا"، مرشح حزب "مسنقبل وطن"، وبدأ أنصار النائب الحالي في مجلس النواب المنتهية ولايته، بالترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالصور، وتأكيدهم على اختياره للدورة المقبلة، ليستكمل ما بدأ في دورة 2015.

وفي المقابل، دعا أنصار "رخا" وقيادات "مستقبل وطن" من أبناء كفر البطيخ إلى اختياره، ليكون لأبناء المركز صوت تحت قبة البرلمان، إلى جانب المهندس محمد الحصي، مرشح "القائمة الوطنية من أجل مصر"، ابن قرية "الرياض"، وتحولت مواقع "السوشيال ميديا" وسيلة كل طرف، سواء لشن هجوم على المنافسين، أو الترويج لمرشحه.

وبدأت حملة "ضياء علي بصل"، ابن النائب الأسبق "علي بصل"، ممثل العمال تحت قبة البرلمان في عهد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، بالدعاية له بتداول الصور ومقاطع فيديو لكلماته، خلال جولاته الانتخابية في الجولة الأولى.

ويخوض "بصل"، الذي يحظى بشعبية كبيرة في الشارع الدمياطي، الانتخابات البرلمانية على المقعد الفردي، كمرشح مستقل، أمام "ياسر أبو هندية"، نقيب المحامين في دمياط، الذى يحظى بدعم عدد من المحامين أبناء الدائرة.

وفي الدائرة الثانية، والتي تضم مراكز كفر سعد و فارسكور والزرقا ومدينة السرو، فيخوض 4 مرشحين منافسة شرسة، فعلى المقعد الأول يتنافس الطبيبان "محمد نجيب مشعل"، ابن قرية "ميت الخولي عبد الله"، دائرة مركز الزرقا، والذي يحظى بشعبية كبيرة، نظراً لما يقدمه من خدمات عديدة للمرضى، باعتباره نائب مدير معهد الأورام في دمياط، حيث أعلن عدد من أبناء مركزي فارسكور وكفر سعد عبر صفحاتهم على ""فيسبوك" دعمهم له.

وينافسه على ذات المقعد، الدكتور "محمد الجيوشي"، ابن مدينة "الروضة"، دائرة مركز فارسكور، والذي يحظى هو الآخر بدعم زملائه وعدد كبير من أبناء المركز، الذين أعلنوا التصويت له، ليكون لهم نائب تحت قبة البرلمان، يتحدث بلسانهم، كما يحظى "الجيوشي" بدعم كامل من أبناء مسقط رأسه، الذين أعلنوا دعمهم له، أملاً في أن يكون لهم نائب، بعد ضياء داوود، خاصةً وأن البلده لم يمثلها نائب منذ 25 عاماً.