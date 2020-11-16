بتكفلة 156 مليون جنيه.. محافظ دمياط تتفقد مشروع إسكان شطا 2

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أمس الأحد، جولة ميدانية، تفقدت خلالها مشروع الإسكان بموقع شطا 2، وذلك بحضور حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والمهندس أحمد عامر مدير مديرية الإسكان.

ويضم المشروع 13 عمارة إسكان اجتماعى تتضمن 208 وحدات سكنية فضلا عن عدد 7 عمارات أخرى إسكان استثمارى تتضمن 112 وحدة سكنية بإجمالى 320 وحدة تجارية وبتكلفة إنشاءات وأعمال رصف وتوصيل مرافق بلغت 156 مليون جنيه.

وتفقدت المحافظ الوحدات السكنية والتجارية بالمشروع، إذ أشادت بمستوى الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية، مؤكدة أنه سيتم افتتاح هذا المشروع قريبًا، كما نوهت بأنه تم تنفيذ جهود كبيرة خلال الفترة الماضية والذى أدى إلى إحداث طفرة بذلك القطاع.

وفي وقت سابق قامت عوض محافظة دمياط، بجولة ميدانية بمدينة عزبة البرج، تفقدت خلالها مشروع الإسكان الاجتماعى المقام بأرض الصهاريج، وذلك بحضور محمد عبد الغنى رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، واللواء أحمد عامر مدير مديرية الإسكان.

ويضم المشروع ٥ عمارات سكنية، تتكون من دور أرضي و٥ أدوار علوية بإجمالى ١٠٠ وحدة سكنية بمساحة ٩٠ م٢ للوحدة الواحدة بالإضافة إلى ٨٠ وحدة تجارية، وذلك بإجمالى تكلفة إنشاءات وأعمال رصف وتوصيل مرافق ٤٤ مليون جنيه.

وتفقدت "عوض" الوحدات السكنية والتجارية بالمشروع، حيث أشادت بمستوى الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية، مؤكدة أن هناك جهود كبيرة من كافة الأجهزة المعنية لإحداث طفرة بهذا القطاع.

واستمعت "عوض" لمطالب الأهالى بالمدينة، إذ أكدت أنه سيتم دراسة جميع المطالب والشكاوى لتلبيتها فى أسرع وقت ممكن، كما وجهت المحافظ تعليماتها لرئيس الوحدة المحلية بالمدينة بالعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.