أسباب تأخر صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

كشفت مصادر حكومية، تتبع إحدى الجهات الأعضاء باللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، عن الأسباب التي دفعت الحكومة لتأجيل مواعيد صرف منحة الـ500 جنيه "الدفعة الرابعة " للعمالة غير المنتظمة .

وأضافت المصادر، لـ"الوطن، أنّ لجنة إدارة أزمة كورونا اكتشفت وجود أسماء كثيرة من المتقدمين للمنحة، يستفيدون من دعم الدولة في، برامج أخرى مثل معاشات تكافل وتكامل، ومعاشات التضامن الاجتماعي، ولذلك قررت اللجنة استمرار إعادة تنقية قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة، مثل وزارة الصحة لمراجعة المتوفين، لحذفهم من كشوف المستفيدين، وكذلك مع وزارة التضامن الاجتماعي، لحذف الذين أدرجتهم الوزارة في كشوف صرف معاشات مبادرات تكافل وكرامة، وحياة كريمة، وغيرها.

وأوضحت المصادر أنّ لجنة إدارة الأزمة طلبت من وزارة القوى العاملة، الإسراع بالانتهاء من تحديث البيانات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، كوفيد 19 المستجد، بصرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة، بإجمالي 1500 جنيه تصرف حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، على 3 مراحل، مساهمة من القيادة السياسية والدولة في تخفيف الأعباء والضغوط المعيشية عن كاهل العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا، كذلك أكدت وزارة القوى العاملة، استمرار تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة للراغبين في الحصول على المنحة المقدرة بـ500 جنيه تمهيدًا لمراجعة بيانات المتقدمين قبل بدء الصرف، حيث يتاح التحديث حتى الخميس المقبل.

وعند دخول الموقع، يُطلب منك تسجيل بعض البيانات الضرورية، وتشمل الاسم والرقم القومي والمهنة وبيانات أخرى يجب إضافتها، إلى جانب إضافة رقم تليفون محمول يعمل للتواصل مع الشخص من خلاله.

وتأتي خطوة تحديث البيانات تأتي تمهيدًا لصرف الدفعة الرابعة، ويتم مراجعة البيانات الخاصة بالفئات التي حصلت على المنحة سابقًا، وتطلب منها تحديث البيانات للتأكد من استمرار احقيتها في الحصول على المنحة، وبحسب المصادر، فلن تعتمد الحكومة على قاعدة البيانات الخاصة بصرف الدفعات السابقة، مؤكدة أنّ من يستحق فقط سيتم الصرف له.

يذكر أنّ العمالة غير المنتظمة المستفيدة من منحة الرئيس، ستصرف المنحة الثانية عن طريق كارت ATM الذي تسلموه قبل ذلك خلال صرف المنحة الأولى، إذ يتم تفعيل الكارت مع الإعلان عن بدء الصرف، وتستطيع العمالة غير المنتظمة صرف المنحة من 14 ألف ماكينة صرف آلي بجميع المحافظات.