تفاصيل منحة الـ"500 جنيه" الرابعة للعمالة غير المنتظمة

ما زالت مصر تواصل إجراءاتها في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ففي الوقت الذى تأثر فيه الاقتصاد العالمي بالجائحة، خصصت الدولة منحة للعمالة غير المنتظمة منذ بداية الأزمة، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أيام قليلة، باستمرار صرف المنح لهم، بجانب العاملين فى قطاع السياحة لحين انتهاء العام الحالي.

نائب "عمال مصر": 2 مليار ونصف قيمة صرف المنحة على 3 مراحل

من جهته، قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن نحو 1.6 مليون مواطن استفاد من منحة العمالة غير المنتظمة، خلال الـ3 أشهر التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي سابقا، والتي تقدر بـ500 جنيه.

وأضاف "البدوي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن القيمة الإجمالية للمنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو 2 مليار و400 مليون و314 ألف جنيه، صرفت على 3 مراحل، كل منها قيمتها 500 جنيه لكل عامل مستحق، بإجمالي 1500 جنيه، استفاد منها نحو مليون و600 ألف و216 عاملاً غير منتظم.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام، إلى أن آلية الصرف الجديدة تحدد من جانب لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، موضحًا أنه سيتم فتح باب التسجيل والنظر للطلبات القديمة التي لم تُلب، وسيفتح الباب لطلبات جديدة؛ إذ إن الرئيس السيسي وجه المسئولين بالبحث عن المستحقين، وهو ما أكده المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئيس الوزراء، في تصريحات له.

وأكد مجدي البدوي أن الآلية الجديدة للصرف لن تبعد عن الآلية السابقة، لافتًا أن الأعداد المتوقع استفادتها من المنحة لن تختلف كثيرا عن المستفيدين السابقين للمنحة التي تم صرفها خلال الـ3 أشهر التي وجه الرئيس بها.

وتابع: "يتم توزيع المستفيدين على مجموعات في كل دفعة من الدفعات الثلاث خلال المرحلة، ويتراوح عدد كل مجموعة بين 250 و260 ألفا من المستحقين؛ لمنع التزاحم، وحفاظا على السلامة العامة، على أن يتم تحديد 5 أيام لكل دفعة لإجراء عملية الصرف، وسيتم الأخير من خلال 14 ألف ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة باستمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجارى، خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا، بمنطقة مسطرد في محافظة القليوبية، قائلًا: "طالما اتكلمت عن العمالة غير المنتظمة مش إدينا 3 شهور، طيب انتوا هتكملوا لآخر السنة ولا إيه.. الناس ظروفها صعبة.. فلو كان كده نكمل لغاية آخر السنة".