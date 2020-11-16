الإحصاء: زيادة أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي 7.6٪ في 2019-2020

أصدَر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للطلاب، حيث أعلن الاتحاد العالمي للطلاب يوم 17 نوفمبر يوماً عالمياً يحتفل به الطلاب سنوياً في مؤسساتهم التعليمية بمختلف أنحاء العالم تخليداً لذكرى نضالهم ضد الاحتلال النازي الألماني بعد إغلاقه لكل المعاهد ومؤسسات التعليم العالي إثر مقتل أحد الطلاب بمدينة براغ (عاصمة تشيكوسلوفاكيا سابقاً).

من المؤشرات الإحصائية العالمية:

بلغ معدل الالتحـاق الإجمــالي بالتعلــيم الثانـوي 73٪ بالمنطقة العربية، وبمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 82٪، وبمنطقة آسيا والمحيط الباسفيكب 86٪، وبالعالم 76٪ عام 2019، وفق ما ذكره معهد اليونسكو للإحصاء.

أهم المؤشرات الإحصائية بمصر:

التعليم العالي:

بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم العالي 3.338.927 طالب خلال العام الدراسي 2019/2020 مقابل 3.104.224 طالب خلال العام الدراسي 2018/2019 بزيادة بلغت 234.703 طالب بنسبة 7.6٪.بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهرية 73.1٪، بالجامعات الخاصة 6.2٪، أما المعاهد العليا الخاصة فكانت النسبة 14.4٪، والأكاديميـات 0.8٪، وبالمعاهد المتنوعة 0.7٪، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية ـ خاصة) 4.9٪ خلال العام الدراسي 2019/ 2020.

الجامعات الحكومية والأزهر:

بلغ عدد الطلاب المقيدين بجامعة الأزهر 382.306 طالب بنسبة 15.7٪ من إجمالي 2.441.645 طالب، يليها جامعة عين شمس بعـدد 238.191 طالب بنسبة 9.8٪ من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والازهرية خلال العام الدراسي 2019/2020.

الجامعات الخاصة:

بلغ عدد الطلاب المقيدين بجامعة 6 أكتوبر 24.956 طالب بنسبـة 12.0٪ من إجمالي 207.154 طالب، يليهـا جامعـة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعـدد 24.652 طالـب بنسبة 11.9٪ من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة خلال العام الدراسي 2019/2020.

المعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية ـ خاصة):

بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة 162.096 طالب خلال العام الدراسي 2019/2020 مـقابل 147.616 طالب خلال الـعام الـــدراسي 2018/2019 بزيادة بــلغت 14.480 طالب بنسبة 9.8٪.

بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنيـة الحكـومية 96.4٪، في حين بلغت هذه النسبة بالمعـاهد الفنية الخاصــة 3.6٪، خلال العام الدراسي 2019/2020 من إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية.

الطلاب المقيدون بالمرحلة الثانوية:

بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمرحلة الثانوية 4.209.716 طالب خلال العــــام الدراسي 2019/2020، مقابل 4.033.108 طالب خلال العام الدراسي 2018/2019 بزيادة بلغت 176.608 طالب بنسبة 4.4٪.

التعليم الثانوي (العام - الأزهري):

بلغ إجمالي الطلاب المقيـدين بالتعليم الثـانوي2.156.211 طالب (1.819.497 طالب بالتعليم العـام، 336.714 طالب بالتعليم الأزهري) خلال العام الدراسي 2019/2020، مقابل 2.108.850 طالب (1.753.912 طالب بالتعليم العام، 354.938 طالب بالتعليم الأزهري) خـلال العام الدراسي 2018/2019 بزيادة بلغت 47.361 طالب بنسبة 2.2٪.

بلغت نسبة الطلاب المقيدين بالمدارس الحكومية 88.4٪، بالمدارس الخاصة 11.6٪ خلال العام الدراسي 2019/2020، مقابل 89.8٪ بالمدارس الحكومية، 10.2٪ بالمدارس الخاصة خــلال العام الدراسي 2018/2019.

التعليم الثانوي الفني:

بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الثانوي الفني 2.053.505 طالب خلال العام الدراسي 2019/2020، مقابل 1.924.258 طالب خــلال العام الدراسي 2018/2019 بــــزيادة بلغت 129.247 طالب بنسبة 6.7٪.45.9٪ نسـبة الطلاب المقـيـدين بالتعليـم الصناعي، 42.4٪ بالتـعليم التجاري والفندقي، 11.7٪ بالتعليم الزراعي خلال العام الدراسي 2019/2020 من إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الفني.