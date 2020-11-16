اليوم.. الإدارية العليا تنظر طعن مرشح على استبعاده من الإعادة بالفيوم

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الطعن المُقدم من النائب منجود الهواري، عضو مجلس النواب المنتهية ولايته ومرشح حزب "الشعب الجمهوري"، في الدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم، ومقرها مركزي طامية وسنورس، وذلك على قرار استبعاده من جولة الإعادة، واستبداله بمرشح آخر، استناداً إلى محاضر اللجان، التي تُثبت وجود أخطاء في تجميع الأصوات.

وتقدّم "الهواري" بدعوى ببطلان الحكم، وأخرى بالمخاصمة على الحكم الصادر بخروجه من جولة الإعادة، وطالب في دعواه بتأجيل جولة الإعادة لحين الفصل في دعواه، كما تقدّم بإشكال في تنفيذ الحكم لوقفه، موضحاً أنّه في انتظار الحكم النهائي.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم/ قد أدرجت مرشحاً من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بدلاً من آخر، ليخوض جولة الإعادة في الدائرة الثالثة بالفيوم، وذلك تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، التي قررت إدراج "محمود فخر الدين"، وشهرته "بسام الصواف"، الحاصل على 25 ألف و89 صوتاً، بدلًا من النائب "منجود الهواري"، بعدما تبيّن وجود خطأ مادي في حساب الأصوات الصحيحة، التي حصل عليها الهواري، ولذلك تم إدراجه في كشوف المرشحين بدلاً من المطعون عليه، وتجرى جولة الإعادة في الدائرة أيام 21 و22 و23 نوفمبر الجاري في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر الجاري في الداخل.

واستبعد حزب "مستقبل وطن"، في وقت سابق، النائبين "أحمد مصطفى عبد الواحد"، مرشح حزب "حماة الوطن"، و"منجود رشاد الهواري"، مرشح حزب "الشعب الجمهوري"، من التحالف الذي يقوده الحزب، بعدما حصلا على أصوات قليلة بالمقارنة مع منافسيهم، وضم بدلاً منهما كل من المهندس "محمد ثابت الجمّال"، الذي حصل على أعلى الأصوات، بفارق 3 آلاف و500 صوت عن المرشح الذي يليه، و"أيمن الصفتي"، مرشح الشباب.

وتُجرى جولة الإعادة في الدائرة بين 6 مرشحين على 3 مقاعد، وهم كل من محمد ثابت الجمّال، وبسام الصواف، وأحمد مصطفى عبد الواحد، وعبدالمنعم عبد العليم، وأيمن الصفتي، وأحمد مصطفى عبدالواحد.