"تعليم الفيوم" يحيل إدارة مدرسة "فضيحة الدعارة" إلى التحقيق

قرر محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إحالة إدارة وعمال مدرسة سنورس الثانوية الصناعية إلى التحقيق، حول واقعة قيام مسؤول أمن المدرسة بتسهيل "الدعارة" مقابل مبالغ مالية بداخل فصول المدرسة عقب خروج الطلاب والمدرسين.

وأشار عبد الله في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أنّ "مسؤول الأمن" تم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة، وسيتم اتخاذ اللازم معه حين خروجه من النيابة، حين الانتهاء من التحقيق في الواقعة وتقرير العقوبة اللازمة له.

وكان شباب المنطقة المحيطة بالمدرسة قد لاحظوا ارتياد "شخص غريب وبرفقته فتاة" المدرسة باستمرار عقب خروج الطلاب والمدرسين، بالاتفاق مع مسؤول أمن المدرسة م أ (52 عامًا)، وترصدهم الشباب واقتحموا المدرسة ووجدوا شخص يدعى س أ (45 عامًا) مع شابة من مدينة الفيوم يمارسون الرذيلة بداخل أحد الفصول، وتبينّ أنّ مسؤول أمن المدرسة يسهل لهم ممارسة الدعارة بداخل فصول المدرسة مقابل الحصول على مبالغ مالية.

واعتدى أهالي المنطقة على المضبوطين وأبرحوهم ضربًا بعدما أخذوا ملابسهم الداخلية، واستعانوا بالجيران لمنعهم من الهرب بالإضافة إلى عمل زفة لهم بدون ملابسهم، وحبسوهم داخل المدرسة وأبلغوا الشرطة التي جاءت على الفور وضبطت الرجلين، في حين هرب أحد الأهالي الفتاة في "توكتوك" تاركةً ملابسها الداخلية.

وكشف أحد المدرسين بالمدرسة "رفض ذكر اسمه" أنهم أحضروا باقي مسؤولي الأمن وتناقشوا معهم حول عدم التزامهم بخدمتهم في حراسة المدرسة فأكدوا أنّ زميلهم "المتهم" كان يلح عليهم في الذهاب إلى منازلهم والارتياح من عناء المبيت داخل المدرسة، وأنّه سيقوم بالحراسة بمفرده نظرًا لكونه ليست وراءه مسؤوليات ولن يذهب للمنزل.

وأكدّ المدرس أنّه تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، ولكنه لا يعلم ماذا كُتب في المحضر أو ما الإتهامات التي وُجهت إليهم.