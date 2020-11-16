توزيع أقلام قياس بالمجان احتفالا باليوم العالمي للسكري بصيدلة المنيا

تنظم كلية الصيدلة بجامعة المنيا، اليوم، احتفالًا، باليوم العالمي لمرضى السكري، يتم خلالها توزيع أقلام قياس بالمجان، وإجراء اختبارات عشوائية لجميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين بداخل الكلية.

تقام الاحتفالية، تحت رعاية الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العزيز عميد كلية الصيدلة، وإشراف وتنظيم الدكتورة أمل كمال وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويشارك في الاحتفالية القطاع الطبي بشؤون البيئة، وعدد من الطلاب، وسيتم تنظيم يوم مجاني لقياس السكر عشوائي لكل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بحضور الدكتور مصطفي مبروك عن شركة سانوفي الطبية، كما سيتم توزيع أقلام قياس السكر بالمجان للمرضى المستخدمين له في العلاج.

كما يقام علي هامش اليوم ندوة للعاملين بالكلية بقاعة السيمنار تتناول طبيعة المرض، وأخري توعويه للطلاب.

ويحتفل العالم، في نوفمبر من كل عام، باليوم العالمي للسكري، ويهدف الاحتفال إلى تسليط الضوء على مرض السكري وطرق الوقاية منه والعلاجات المتوافرة له، خاصةً بعد ارتفاع معدلات الإصابة به حول العالم.

وحددت كلًا من منظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي للسكري تاريخ 14 نوفمبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للسكري، بهدف إحياء عيد ميلاد فريديريك بانتين الذي ساهم مع شارلز بيست في اكتشاف مادة الأنسولين في عام 1922، علمًا بأنّ تلك المادة باتت ضرورية لبقاء مرضى السكري على قيد الحياة.

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للسكري لعام 2017، إلى أن عدد المصابين بداء السكري بلغ 600 مليون شخص، منهم نحو 83 مليون في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال العشرين عاماً المقبلة.