تطعيمات الأنفلونزا بأسعار رمزية في المنيا.. تعرف على أماكن الخدمة

أكد الدكتور عماد مهني، مدير إدارة التطعيمات بمديرية الصحة في محافظة المنيا، أنه تم توفير التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية بأسعار رمزية للمواطنين من سن 6 شهور فما فوق، وذلك في 4 مكاتب صحية بالمحافظة، معتمدة من وزارة الصحة، وهي مكتب صحة ثالث بمدينة المنيا، ومكتب صحة ثاني بمركز سمالوط، ومكتب صحة ثالث بمركز مغاغة، ومكتب صحة ثالث بمركز ملوي.

وتستعد مديرية الصحه لتطعيم الأطقم الطبية ضد الأنفلونزا الموسمية، تزامناً مع بداية فصل الشتاء، وقد جرى توفير التطعيمات وتسليمها إلى الإدارات الصحية تمهيداً لتوزيعها على المستشفيات، لتطعيم جميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وعمال، وذلك بجميع المستشفيات العامة والمركزية، ومستشفى اليوم الواحد، ومركز الأورام، وبنك الدم، ومستشفيات الجلدية، والتأمين الصحي، وجميع فرق الإشراف بمديرية الصحة، وفي الإدارات الصحية.

على جانب آخر، أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية "الديابة"، التابعة لمركز أبو قرقاص، تستمر على مدار يومين، بدءاً من اليوم الاثنين، ضمن مبادرة "حياة كريمة" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات، منها الأطفال والباطنة والأسنان والجلدية والقلب والصدر، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا