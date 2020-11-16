بسمة وهبة عن تقديم الدغيدي لـ"شيخ الحارة": ضرت نفسها

ردت الإعلامية بسمة وهبة على سؤال الإعلامي أحمد قاسم مذيع برنامج ET بالعربي، عن رأيها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي قدمته المخرجة إيناس الدغيدي في الموسم الماضي بدلا منها.

وقالت وهبة، إن "برنامج شيخ الحارة هو إرث وبتاعي، فكرتي، مشروعي، وابني اللي اتولد على إيدي وكبرته، والبرنامج لا يمكن أن يرضي الجمهور بدون أن تقدمه، ووعدت جمهورها بأن تطل عليهم في رمضان المقبل ببرنامج يشبه "شيخ الحارة" ببصمتها".

وأكدت وهبة، أنها "تتمتع بعلاقة صداقة قوية مع المخرجة إيناس الدغيدي، لكن عتابي لها أنها متصلتش بيا عند تقديم البرنامج، غير ذلك الجمهور انتقد إيناس وعمل مقارنة بيني وبينها وده اللي رجح كفتي".

وتابعت، "إيناس الدغيدي مخرجة جيدة جدا ولكنها بتقديمها للبرنامج بتضر نفسها لأنه مش من اختصاصها، وخاصة أنها تُصر على تقديم برامج بدأ بها غيرها وهو أمر غير مستحب من الجمهور".

يذكر أنه قبل بدء رمضان عام 2020 بأيام قليلة، تم الإعلان عن تقديم المخرجة إيناس الدغيدي لبرنامج "شيخ الحارة"، وتغيير اسمه إلي "شيخ الحارة والجريئة".

أعلنت منظمة إمسام، المراقب الدولي الدائم بالمجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة، في وقت سابق تعيين الإعلامية بسمة وهبة، سفيرة للنوايا الحسنة، دعما لأهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وتسلمت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، أوراق التعيين من السفير ريميجيو مارادونا، أمين عام منظمة إمسام، وبحضور المستشار سمير النيل مدير مكتب الأمين العام.

وبهذه المناسبة، قال السفير مارادونا، إنّ منظمة إمسام اختارت الإعلامية الشهيرة بسمة وهبة بسبب أدوارها الإنسانية والمجتمعية، فضلا عن نجاحها الكبير في عملها الإعلامي، وتأثيرها الإيجابي في محيطها العربي.

ووصف مارادونا الإعلامية المصرية بالمرأة القوية، مستشهدا بكفاحها الكبير وهزيمتها للكثير من الأمراض وتجاوزها للعديد من الصعاب والتحديات.

وتسعى منظمة إمسام، ومقرها الرئيسي مبنى الأمم المتحدة في مانهاتن بنيويورك، للقضاء على الجوع وسوء التغذية في العالم النامي، من خلال تعميم استخدام الأسبيرولينا كغذاء.

وتعتبر إمسام مؤسسة حكومية دولية تعنى بمكافحة سوء التغذية الذي يعتبر القاتل رقم واحد، وتأسست المنظمة بموجب معاهدات مسجلة في الأمم المتحدة بهدف الحد من سوء الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي وردم الفجوة الصحية.

علما بأنّ إمسام تشارك في مداولات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشكل مستمر في مسائل تتعلق بالنطاق الذي تنشط فيه المنظمة.

وقالت بسمة وهبة، إنّها سعيدة بحصولها علي لقب سفيرة النوايا الحسنة، وجرى اختيارها بعد هزيمتها للكثير من الأمراض وتجاوزها للعديد من الصعاب والتحديات، وأهمها مرض السرطان التي تعافت منه، بعد صراع كبير وعلاج استمر لسنوات طويلة.

وأكدت وهبة، لـ"الوطن"، أنّها نفذت مبادرة لمصابات مرض سرطان الثدي في الإمارات، مع وفاء خليفة الكاتبة السعودية سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، وعرضت تحديها لمرض سرطان الثدي وكيف تغلبت واجتازت هذا المرض اللعين، مشيرة إلى أنّها لا تخجل من مرضها بل واجهته بقوة وشراسة أكثر منه.