الحالة المرورية: سيولة واضحة بطريق صلاح سالم وكثافة على كوبري أكتوبر

عرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، فقرة خاصة عن الحالة المرورية بشوارع القاهرة، تناولت المناطق التي تشهد سيولة مرورية وتلك التي تعاني من الاختناقات.

وتحظى الحالة المرورية في مصر خاصة صباح اليوم، باهتمام قطاع كبير من القراء، خاصة في ظل الزحام الذي تشهده بعض الطرق في محافظة القاهرة، باعتبارها الأعلى سكانًا، وبالتالي يسعى المواطنون لمعرفة الطرق الأنسب للسير عليها، حرصًا على توفير الوقت والابتعاد عن الزحام والتكدس المروري قدر المستطاع، وهو ما يقدمه برنامج "صباح الخير يا مصر"، خلال فقرة يومية في البرنامج.

وعرضت الإعلامية أسماء يوسف، الحالة المرورية باستخدام خاصية "google earth"، والتي شهدت سيولة مرورية واضحة من طريق صلاح سالم مرورًا بكوبري أكتوبر، وذكرت أن هناك كثافات متوسطة على الطريق في منطقة صغيرة، ألا أنه في المجمل لا يوجد كثافات عالية.

وأشارت إلى أن هناك كثافات متوسطة واضحة على كوبري أكتوبر في الوقت الحالي، وفي منتصف كوبري أكتوبر في اتجاه المهندسين يوجد فيه كثافات عالية وكثافات متوسطة، مناشدة المواطنين باتخاذ محور مروري آخر لتسهيل السير، والوصول بصورة أسرع.

وتعد فقرة المرور واحدة من الفقرات الثابتة في برنامج "8 الصبح" والتي يقدمها البرنامج لمشاهديه، لإعلامهم بما يجري في الطرق المختلفة، لمساعدتهم في الوصول إلى أسهل طريق يستطيع من خلاله السير عليه والوصل في أسرع وقت ممكن.