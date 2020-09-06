فيديو.. الحالة المرورية في القاهرة: كثافات على "15 مايو"

رصد برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان منصور، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، ON، مقطع فيديو، يرصد الحالة المرورية اليوم الأحد تزامنا مع بداية الأسبوع، بمنطقة الزمالك وكوبري 15 مايو.

وأشار مراسل البرنامج، مينا مكرم، إلى أن كوبري 15 مايو، في اتجاه حي الزمالك يشهد كثافات مرورية مرتفعة، إلا أن به حالة من السيولة المرورية.

واستعرضت كاميرا البرنامج، الحالة المرورية، حيث كانت هناك سيولة مرورية ملحوظة بالاتجاه من وسط البلد، وكورنيش النيل.

وأشار مينا مكرم إلى أن كوبري 15 مايو يشهد سيولة مرورية في الاتجاه القادم من وسط البلد باتجاه ميدان لبنان و6 أكتوبر، كما يشهد كورنيش النيل سيولة مرورية ملحوظة في اتجاه وزارة الخارجية.