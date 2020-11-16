محافظ أسيوط يفتتح مركز خدمة عملاء شركة المياه بالغنايم

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ، والمهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مركز خدمة العملاء بمركز الغنايم وسيارة خدمة العملاء المتنقلة بمدينة أسيوط، اليوم، ضمن خطة شركة مياه الشرب لافتتاح بعض المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

بدأ المحافظ جولته بإفتتاح سيارة خدمة العملاء المتنقلة بمنطقة خزان شرق أسيوط وهي الثانية من نوعها في تاريخ الشركة وشاهد المحافظ الخدمات التي يتم تقديمها بواسطة السيارة والتقى العاملين فيها وتابع الخدمات العاجلة وبرامج التوعية التي يتم تقديمها للمواطنين حتى تتمكن الشركة من تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها العميل والخاصة بمرفقي المياه والصرف الصحي في أماكنهم لتجوب السيارة مختلف مراكز المحافظة طبقًا لخطة دورية موضوعة.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مركز خدمة العملاء بمركز الغنايم والذي يخدم 150 ألف نسمة حيث يستقبل المركز الشكاوى والاستفسارات والتعاقد على تركيب عدادات جديدة وشحن العداد المسبق الدفع ودفع الفواتير لتقديم خدمة متميزة لجميع أبناء الغنايم بقطاع المياه والصرف الصحي واستمع من العاملين بالمركز للخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين وسرعة الاجراءات موجهًا الشكر لكافة العاملين بمركز خدمة العملاء على تفانيهم في العمل واتقانهم مهام عملهم.

وأوضح المهندس محمد صلاح، أن سيارة خدمة العملاء المتنقلة تقدم العديد من الخدمات كاستقبال الشكاوى والاستفسارات والتعاقد على تركيب عدادات جديدة وشحن العداد المسبق الدفع ودفع الفواتير بالإضافة إلى صندوق استقبال الشكاوى والمقترحات ومزودة بشاشة عرض خارجية كبيرة لعرض الافلام التوعوية التعليمية للجمهور وتحتوى السيارة على حوض مياه لتدريب المواطنين على كيفية تركيب القطع الموفرة من أجل ترشيد استهلاك المياه فضلاً عن الملصقات التوعوية الموجودة على السيارة المتنقلة من الجانبين والخلف والمعبرة عن الهدف الاساسي لخدمة المواطنين والارتقاء بكل ما من شأنه تقديم خدمة مميزة.

ولفت إلى أن مركز خدمة العملاء بمنطقة الغنايم يعد المركز السابع الذي تفتتحه الشركة في الآونة الأخيرة بعد مركز خدمة العملاء بمنطقة أبو تيج وآخر بمنطقة ديروط وثالث بمنطقة صدفا ورابع بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد وخامس بمنطقة ساحل سليم بالإضافة إلى مركز خدمة العملاء الرئيسي الكائن بمركز التدريب والخدمات لخدمة منطقتي غرب وشرق أسيوط وقرى مركز أسيوط مؤكدًا تجهيز المركز الجديد كباقي المراكز وتدعيمه بكافة أحدث البرامج اللازمة لتقديم أسرع الخدمات للجمهور كما تم تدعيم المركز من ناحية أخرى بكافة المهمات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كرونا حرصًا على سلامة العاملين والجمهور.