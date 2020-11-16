بعد الإعلان عن "كوفيد 25" ..يوسف الشريف وأحمد جلال تجارب درامية مختلفة

أعلن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أمس، أن الفنان يوسف الشريف سيشارك في سباق دراما رمضان المقبل، بمسلسل "كوفيد 25" ويأتي المسلسل من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

ويعد مسلسل "كوفيد 25" هو التعاون الخامس في الدراما التلفزيونية بين يوسف الشريف والمخرج أحمد جلال، وقد بدأ تعاونهما سويا منذ 8 سنوات وتميزت المسلسلات التلفزيونية التي جمعتهما بأن تكون تجارب جديدة ومختلفة على المشاهد العربي والتي دارت أحداثها ما بين الغموض والأكشن وصولا لتجربة تقديم مسلسل رعب مصري.

رقم مجهول

عام 2012 كان التعاون الأول بين يوسف الشريف والمخرج أحمد نادر جلال وجاء المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف وجاء المسلسل في إطار تشويقي من خلال إتصال هاتفي من أحد الأشخاص المجهولين يتلقاه محامي شاب يدعى علي صاحب مبادئ ويبدأ المتصل في تهديده ويخبره بأنه يعرف كل شيء عنه وأن لديه ما قد يدمر به سمعته تمامًا، حتى تتعقد الأحداث خاصةً مع وجود الكثير من المشاكل العائلية التي تتقاطع مع بعضها البعض، وخلال أحداث المسلسل يظل السؤال معلقا إلى نهاية المسلسل، ليتضح من هو ذلك المتصل المجهول.

وشارك في بطولة المسلسل الذي عرض في سباق دراما رمضان عام 2012، "شيري عادل، محمود الجندي، إدوارد، محمد حمدي ووليد فواز.

اسم مؤقت

جاء التعاون الثاني بينهما في موسم دراما رمضان عام 2013، وجاء بمسلسل "اسم مؤقت" والذي دارت أحداثه في إطار تشويقي وأكشن والإثارة والتي دارت حول أحد رجال الأعمال حينما قرر العودة إلى وطنه بعد غياب إمتد لأكثر من 10 سنوات والتي استطاع فيها تحقيق نجاح باهر وثروة كبيرة، وعند عودته يتعرض لحادث أليم يفقد بسببه الذاكرة وتبدأ أحداث المسلسل حينما يبدأ في البحث عن شخصيته الحقيقية.

وجاء المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في بطولته شيري عادل، شيرين الطحان، زكي فطين عبد الوهاب ورامز أمير.

القيصر

شهد عام 2016 التعاون الثالث بين يوسف الشريف والمخرج أحمد جلال، بمسلسل "القيصر"، والذي رأه البعض هو الجزء الثاني لمسلسل "اسم مؤقت"، ويسرد المسلسل قصة القيصر وهو تابع لإحدى الجماعات الإسلامية التكفيرية المتطرفة، والتي تتبنى عدد من العمليات الإرهابية، ومع قيام الجماعة بعملية ارهابية تفاجئ بحصار الشرطة لها في أحد أنفاق رفح، والتي تتولى الشرطة هدمها ويتم القضاء على جميع الموجودين بها، ولكن القيصر يكون هو الناجي الوحيد ويتم سجنه في سجن يدعى المغارة وتتوالى أحداث المسلسل.

وجاء المسلسل فكرة يوسف الشريف وتأليف محمد ناير، وشارك في بطولته خالد زكي، طارق النهري، أحمد سعيد عبد الغني وريهام عبد الغفور.

كفر دلهاب

عام 2017 عاد يوسف الشريف للتعاون مع المؤلف عمرو سمير عاطف والمخرج أحمد جلال بتقديم مسلسل "كفر دلهاب" والذي دارت أحداثه في إطار من الرعب والإثارة والتشويق عن طبيب يسافر إلى كفر ملعون، حيث تجهض النساء ولا يولد أي مولود جديد بالتزامن مع ظهور العديد من حالات لبس الجن للفتيات والرجال وجميعهم يأكدون أن هناك إمرأة تتحدث إليهم ، كما أكدت إحدى الفتيات التي تشاهد المراة أنها تريد الانتقام من الكفر بالكامل ويدعى ذلك الطبيب بأن بيده الحل وتستمر الأحداث.

وشارك في بطولة المسلسل محمد رياض، هادي الجيار، روجينا، سهر الصايغ، أحمد سعيد عبد الغني وصفاء الطوخي، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا حينما تم عرضه في موسم دراما رمضان بنفس العام.