أشرف زكي عن إيقاف مسلسلات رمضان بسبب فيروس كورونا: زي أي صناعة

وجه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على المجهودات الكبيرة التي بذلتها خلال الفترة الأخيرة، وضرب المثل بالفنانة نشوى مصطفى، التي شفيت مؤخرًا من فيروس كورونا، وقالت إنها تلقت العلاج على أعلى مستوى في مستشفى العجوزة.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "كانت مريضة وتعاملت على أعلى مستوى، كأي مريض آخر في المستشفى، ونحن نشكر وزيرة الصحة والرئيس عبدالفتاح السيسي، على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى من الشعب المصري".

وحول إمكان إلغاء الموسم المقبل من مسلسلات رمضان، بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، قال زكي: "السينما صناعة كأي صناعة أخرى، ولو توقفت الصناعة الأخرى، سنتوقف نحن أيضًا، والعكس صحيح".

وأردف: "موسم رمضان الماضي، كان من أنجح المواسم وتحملنا المخاطرة زينا زي الأطباء اللي بيقوموا بدور عظيم جدًا، إحنا كمان بنقوم بدور، وأقل مسلسل النهاردة بيشتغل فيه مئات العاملين، ومش هنعرف نشتغل أون لاين وأشكر زملائي اللي تحملوا المخاطر، ونزلوا عشان تفضل مصر هوليود الشرق، ونرسل رسالة للعالم مفادها أن مصر آمنة، لأن هناك من يريد أن يعبث بمصالح هذه البلاد وتشويهها، لكن مصر عظيمة بقيادتها وفنانيها وكتابها ومثقفيها ومفكريها، وإحنا نتحمل أي حاجة من أجل البلد دي".

وكان عدد من الفنانين، أعلن إصابته بفيروس كورونا بعد انتهاء الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، وكان على رأسهم الفنانة "بسمة"، التي أعلنت خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إصابتها بالفيروس المستجد، قائلة: "أبلغت نبأ إصابتي لكل من تعامل معي بشكل دائم، وكذلك لمن خالطتهم في مهرجان الجونة السينمائي"، موضحةً أن الأعراض التي ظهرت عليها بسيطة تشبه أعراض البرد العادي.