حماية الطفل بقنا تدشن حملة لمكافحة عمالة الأطفال

عقدت شبكة حماية الطفل بقنا، اجتماعا موسعا اليوم، ضم 15 جمعية عاملة في مجال حماية الطفل بالشراكة مع هيئة "بلان إنترناشيونال إيجيبت" المعنية بحقوق الطفل ودعيم حق الفتيات في المساواة، لمناقشة مشكلة عمالة الاطفال على مستوى محافظة قنا والخروج بمجموعة من التوصيات ونقاط العمل الهادفة إلى القضاء تدريجيا على تلك الظاهرة.

ناقش الاجتماع الذي ضم منظمات المجتمع المدني وعدد كبير من المتخصصين في الإعلام الظاهرة من كافة جوانبها للخروج بورقة عمل في هذا الشأن لحل مشكلة عمالة الاطفال والحد منها مع وضع حلول في قرى صعيد مصر.

تأتي أهمية الإجتماع نظرا لانتشار عمالة الاطفال علي مستوي القري وخاصة فى مواسم حصد محصول القصب والقطن، بالإضافة إلى الأطفال العاملين طوال العام فى الزراعة سواء بالأجر أو مع ذويهم، بسبب تدني المستوى المعيشي للأسر فى قرى قنا، حيث تصنف قرى محافظة قنا على أنها من بين أكثر القرى فقرا على مستوى الصعيد، ما يؤدي إلى ترك الأطفال للدراسة وخروجهم الى سوق العمل في سن مبكرة كما هناك سبب أخر يرتبط بالعادات والثقافة وهى ضرورة عمل الأطفال الذكور لإعالة أسرهم .

كما قامت شبكة الحماية بمناقشة الاشكاليات المتعلقة بعمالة الأطفال فى محافظة قنا، وما يترتب على ذلك من تعريضهم لللاساءة والاستغلال والتأثير على نمائهم وصحتهم ، بالاضافة إلى حرمانهم من الالتحاق بفرص التعليم المناسبة والتأثير على نمائهم الجسدي والنفسي.

وفي نهاية الاجتماع وضعت كل جمعية بشبكة الحماية خطة دعوة لمناهضة عمالة الأطفال حتي نهاية العام 2020 تشمل عدد من المحاور تتطلب التعامل مع مشكلة عمالة الأطفال من خلالها، مثل محور الإحصائيات والبيانات، ورفع الوعي المجتمعي وتفعيل آليات ومسارات الحالة بين الجهات المعنية .