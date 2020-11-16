"التعليم" تعلن أهداف مشروع رفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أهداف المشروع المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب مدارس وزارة التربية والتعليم 2020-2021 على مستوى محافظات الجمهورية بجميع المراحل التعليمية ابتدائي وإعدادي وثانوي.

ومن أهداف المشروع القومي، وفقا للكتيب الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم، هي تنمية الصفات البدنية للطالب مع اكتساب المهارات الحركية الأساسية، واستثمار وقت الفراغ في القيام بنشاط هادف وبناء يخدم كلا من الطالب والمجتمع، واكتساب المعارف والمعلومات الرياضية، بالإضافة إلى توضيح علاقة اللياقة البدنية بالمجالات المختلفة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه من أهم الأهداف هي الممارسة الذاتية التي تعمل على تكوين الشخصية المتكاملة للطالب، مع رفع مستوى اللياقة البدنية لجميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أكدت أن ذلك المشروع يأتي في إطار توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته بالاهتمام باللياقة البدنية لجميع الطلاب داخل المدارس.

وبعد قليل، سيبدأ المؤتمر الصحفي الذي سيعلن من خلاله الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء تنفيذ المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس على مستوى كافة محافظات الجمهورية بجميع المراحل التعليمية ابتدائي وإعدادي وثانوي.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد صرح خلال مداخلات هاتفية له أمس، بأن قرار إغلاق المدارس ليس قرار الوزارة بل قرار الدولة، فالوزارة تنفذ كافة الإجراءات المتفق عليها مع وزارة الصحة والسكان وهناك تعاون كامل مع الصحة، "بنحاول نحط وقتنا كله في إيجاد وسائل لتقديم الخدمة، وهو المحتوى التعليمي، بالإضافة إلى التقييم في ظروف مختلفة".

ولفت إلى أن قرار إغلاق المدارس صعب للغاية، ولا يعتمد على رقم معين فقط، بل يعتمد على معلومات علمية، موضحًا أن الضوابط التي تضعها وزارة التعليم ليست لإثارة الهلع والقلق، ولكن لبث الطمأنة لدى الطلاب.