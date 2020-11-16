مؤتمر كاثوليكي في مصر عن التعليم المسيحي وتحديات العصر

أقامت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، لأول مرة مؤتمرًا بعنوان "التعليم المسيحي وتحديات العصر"، بدير العذراء مريم الفرنسيسكان بالمقطم في القاهرة.

وقالت الكنيسة، إن المؤتمر أقيم بالتعاون بين المكتب الاعلامي الكاثوليكي في مصر والمركز الثقافي الفرنسيسكي للدراسات القبطية، واحتوى على اجتماع بعنوان "التعليم المسيحي والتحديات الرعوية"، وكذلك لقاء "لعب الأدوار".

وأضافت الكنيسة، في بيان لها، أن المؤتمر يأتي بمبادرة من المكتب الاعلامي الكاثوليكي بمشاركة المركز الثقافي الفرنسيسكي للدراسات القبطية، وبمشاركة تنظيمية من كلية العلوم الدينية بسكيني ومعهد التربية الدينية بأسيوط.

وأوضحت الكنيسة الكاثوليكية، أن المؤتمر ناقس ثلاثة محاور رئيسية، هي التربية المسيحية والتحديات الرعوية، والتربية الدينية المسيحية ما هي عليه ودورها، والرؤية الفلسفية للتعليم المسيحي".

وفي سبتمبر الماضي، عقدت اللجنة البطريركية للتعليم المسيحي التابعة للكنيسة الكاثوليكية في مصر، تحت رعاية وحضور الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وبرئاسة الأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ومسؤول لجنة التعليم المسيحي بالسينودس البطريركي، اجتماع للجنة التعليم المسيحي، بالكلية الإكليريكية بالمعادي.

وخلال الاجتماع تم التوصل إلى رؤية موحدة للتعليم المسيحي على مستوي الكنيسة القبطية الكاثوليكية، وتم تشكيل أربعة لجان هي، لجنة خاصة بالخادم، ولجنة خاصة بالمناهج، ولجنة خاصة بالإعلام، ولجنة خاصة بالمتابعة.

وكان سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أعلن في ختام اجتماعاته في يونيو الماضي، بدار القديس أسطفانوس بالمعادي، تأسيس لجنة بطريركية للتعليم يرأسها الأنبا دانيال لطفي، مطران الإسماعيلية، تهتم بكل ما يخص التعليم المسيحي في الكنيسة القبطية الكاثوليكية.

وتعد تلك اللجنة هي الأولى من نوعها داخل الكنيسة في مصر، وسيعاون الأنبا دانيال لطفي في اللجنة، الأب يوحنا بخيت أستاذ الكتاب المقدس بالكلية الإكليريكية بالمعادي، كأمين سر اللجنة.