العثور على جثة متحللة لشخص مجهول داخل بئر بقنا 

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا جهودها لكشف غموض العثور على جثة متحللة داخل بئر بمنطقة "السيول خزام"، حيث تم انتشال الجثة، اليوم الاثنين، بواسطة فريق من قوات الدفاع المدني.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من من مرفق إسعاف قنا، بالعثور على جثة متحللة بمنطقة "السيول خزام"، داخل بئر، وعلى الفور، تم الدفع بفريق من الدفاع المدني، تمكن من انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى قنا الجامعي، حيث تم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة الأمن من تحرياتها لكشف وتحديد هوية الجثة، وملابسات وظروف الواقعة.