مصرع "كفيف" سقط في حفرة بمنطقة أثرية في سوهاج

لقي مواطن يبلغ من العمر 62 سنة، يعاني من عدم قدرته على الإبصار، مصرعه متأثراً بإصابته نتيجة سقوطه في حفرة للصرف الصحي بقرية "كوم شقاو"، بدائرة مركز طما في محافظة سوهاج.

وتداول نشطاء على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر سقوط المجني عليه في الحفرة، التي ظل بها لما يقرب من 3 ساعات، دون أن يلاحظ أحد من المارة وجوده بها، مشيرين إلى أن الواقعة حدثت قبل 3 أيام، وتم نقل الرجل إلى مستشفى أسيوط الجامعي، إلا أنه لفظ أنفاسه اليوم متأثراً بإصابته.

وكشف الأهالي عن هوية المجني عليه، ويُدعى "خلف الله عبدالحفيظ محمود"، مؤكدين أنه ترك خلفه زوجة مصابة بالشلل الرعاش، وابنة مصابة بالصرع، وابن يعولهم جميعاً/ يعمل بمستودع أنابيب.

يُذكر أن مشروع الصرف الصحي في المنطقة قد توقف بعد أن اكتشف العمال وجود معبد بطلمي أثناء عمليات الحفر، واستلمت هيئة الاثار المنطقة، وتجري عمليات التنقيب عن المعبد.

ومن جانبه، قال رئيس مدينة طما، عدلي أبوعقيل، إن الرجل "الكفيف" سقط في الحفرة التي كانت تتبع مشروع الصرف الصحي، مشيراً إلى أن الأعمال التي تجري بالمنطقة حالياً تخضع لهيئة الأثار، وأضاف أن هناك خدمات أمنية بالمنطقة.

وأوضح أن مشروع الصرف الصحي تم تغيير مساره بمنطقة السوق، في قرية "كوم شقاو"، لاكتشاف معبد بطلمي بها، وتم تسليم المنطقة إلى هيئة الآثار لاستكمال أعمال التنقيب في المنطقة.