بعد الهجوم على "شهيرة" بسبب لقاء تلفزيوني.. رانيا ياسين: الدين يسر

تعرضت الفنانة شهيرة لهجوم عنيف من رواد السوشيال ميديا بعد ظهورها مع الإعلامي عمرو الليثي للحديث عن زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، كونها مرأة معتدة بعد وفاة زوجها، ولا يجوز خروجها من المنزل الذي مات فيه إلا للضرورة .

واستشهدت الفنانة رانيا ياسين بقول الإمام ابن تيمية عن "المعتدة"، "فإن خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شئ عليها"، فكل ماسبق يدل علي جواز الخروج للضروة أو الحاجة ليلاً أو نهاراً للمعتدة بشرط ألا تبيت خارج منزلها".

وعلقت عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، "ده رد على العدد الكبير اللي داخل يفتي عندي في الدين، شكرا جزيلا لحضراتكم بس الدين يسر وليس عسر، واخترت لكم الإمام ابن تيميه علشان محدش يقولي شيوخ أخر زمن، جبتلكم شيوخ الزمن العتيق، شكرا مرة تانية لحضراتكم".

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صور مجمعة لأبيها الفنان الراحل، على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت "رانيا" على الصور المجمعة قائلة: "مر 4 أسابيع.. أفتقد أبي.. ووحشتني أوي ربنا يرحمك يا حبيبي".

توفى الفنان محمود ياسين 14 أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته بحضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير ومحبي الراحل.

من المقرر أن تستضيف دار الأوبرا المصرية حفل تأبين للفنان الراحل محمود ياسين بحضور أسرته وأبنائه يوم 23 نوفمبر الجاري.

وشارك محمود ياسين في عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية؛ لتمكنه من اللغة العربية، وتميزه بصوت رخيم وأداء راق، وتولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.