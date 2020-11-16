"الزراعة" تضبط 36.386 طن مبيدات غير مسموح بتداولها خلال أكتوبر

أصدرت لجنة الرقابة على المبيدات تقريرًا يتضمن الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات خلال شهر أكتوبر.

وقال محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات، إنَّ التقرير تضمن ضبط 72771 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها بما يوازي كمية 36.386 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم) وأن عدد مرات المرور على محلات الإتجار في المبيدات وهي: 1275 محل منها 779 محلًا مرخصًا، 376 محلًا غير مرخصًا، 120 محلًا تحت الترخيص، وتمّ تحرير 51 محضرًا للعرض على النيابة العامة.