اليوم.. "الزراعة" تطرح نصف طن طماطم بأسعار 5 جنيهات للكيلو

قال المهندس أحمد فتحي، مدير عام التسويق بالإدارة المركزية للزراعات المحمية بوزارة الزراعة، إن اليوم الأحد سيتم طرح ما يقرب من 500 كيلو من الطماطم بمنافذ الزراعات المحمية بوزارة الزراعة بسعر 5 جنيهات للكيلو.

أوضح في تصريحات لـ"الوطن"، أن المنافذ تنتشر في المحافظات وبجوار وزارة الزراعة ومديريات الزراعة، لافتا إلى أن الطماطم من إنتاج الإدارة المركزية للصوب المحمية التابعة لوزارة الزراعة.

وأضاف أن أسعار الطماطم في منافذ وزارة الزراعة تقل عن مثيلاتها في الأسواق بما يقرب من 100% حيث تباع الطماطم في الأسواق بـ 10 جنيهات، لافتا إلى أن أسعار منتجات وزارة الزراعة التي تعرضها الصوب المحمية تقل في أسعارها بـ 30%، وذلك لرفع العبء عن المستهلك.

وتابع أنه يتم أيضاً طرح كميات كبيرة من الأرز بـ7 جنيهات، واللحوم البلدية بـ80 جنيها للكيلو، كما يتم طرح زبدة بلدي بـ90 جنيها للكيلو والعسل الأبيض بأسعار تبدأ من 25 إلى 60 جنيها للكيلو حسب الصنف، كما يتم طرح خضراوات وفاكهة، وبقوليات ولحوم مجمدة ومصنعاتها ولحوم بلدية ودواجن بـ30 للكيلو ومصنعاتها وأسماك طازجة ومجمدة وزيت الزيتون وألبان ومصنعاتها.

وارتفعت أسعار الطماطم في الأسواق، ووصل الكيلو إلى 12 جنيها، ومن المتوقع أن تستقر الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.

وتحتل مصر المركز الخامس في الإنتاج العالمي من الطماطم بإنتاج 7 ملايين و943 ألف طن من الطماطم سنوياً، وذلك وفقاً لتقرير أعدته منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، بينما تأتي الصين في المركز الأول بإنتاج 56 مليونا و423 ألف طن طماطم سنويًا، فيما جاءت الهند في المرتبة الثانية بإنتاج 18 مليونا و399 ألف طن طماطم سنويًا، تليها في المركز الثالث الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي كمية بلغت 13 مليونا طن سنوياً، ثم تركيا في المركز الرابع بإجمالي كمية بلغت 12 مليوناً و600 ألف طن طماطم.

وقال الدكتور علاء البحراوي، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن أسعار الطماطم ستعاود الانخفاض قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد طرح العروة الخريفية في الأسواق من الطماطم.

وأضاف "البحراوي" في تصريحات لـ "الوطن"، أن سبب ارتفاع أسعار الطماطم يعود إلى عدم وجود أصناف تتحمل ارتفاع درجة الحرارة والإضاءة المرتفعة في أشهر الصيف في يوليو وأغسطس، وبالتالي لا تظهر إنتاجية في السوق في شهر نوفمبر ونهاية أكتوبر بالكمية الكافية، لافتًا إلى أن العروة الخريفية التي ستطرح في نهاية الشهر غزيرة الإنتاج، ويتوقع أن ينخفض سعر الطماطم فيها إلى 2.5 جنيه.