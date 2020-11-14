"الزراعة": أسعار الطماطم ستقل عن 4 جنيهات خلال الفترة المقبلة

علق كشف محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، على ارتفاع أسعار الطماطم، حيث وصلت إلى 14 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن مصر تشهد زراعة الطماطم طوال العام وأنها من أهم الدول المنتجة والمصدرة للطماطم.

وقال القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد": "نزرع الطماطم طوال العام، لكن بسبب طبيعة الجو والطقس فإن هناك عروات، وتكون هناك فواصل بينها لفترات قصيرة جدًا وبين حصاد موسم الزراعة وبداية الموسم الجديد".

وتابع: "خلال أسابيع سيقل أسعار الطماطم وعندما يبدأ الموسم الجديد ستقل الأسعار بشكل كبير جدًا، ونتابع الوضع بشكل مستمر وحريصون على استمرار الإنتاج حتى يتزن سعر الطماطم في الأسواق، حيث كانت مستقرة وفي معظم الأوقات وصل سعر الطماطم إلى 4 و5 جنيهات، وستصل أسعار الطماطم خلال فترة قليلة جدًا إلى ما هو أقل من هذه الأسعار بمجرد بداية الموسم الجديد".

وحول احتمالية انتشار الجراد في مصر بسبب وجوده في دول مجاورة، اكد القرش، وجود إدارة معنية بمكافحة الآفات ومن بينها الجراد، حيث إن لديها أكثر من 55 مرصدًا على المناطق الحدودية كافة، ويقومون بعمل رشات احترازية، لأن أي تساقط للأمطار قد يؤدي إلى ظهور أي أسراب من الجراد.

وتابع: "نرصد ونتابع دخول أي سرب من أسراب الجراد، ومصر لا يوجد بها جراد، ونحن نتخذ إجراءات استباقية لمنع انتشاره في مصر، وعمومًا فإن مواسم الأمطار تؤدي إلى ظهور بعض أنواع المراعي والنباتات والخضرة التي تكون عائلًا يتكاثر ويعيش الجراد عليه، وهو ما يجعلنا نتخذ إجراءات استباقية لتجنب ظهور أي أسراب من الجراد".