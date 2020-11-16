ندوة لمستشار رئيس الجمهورية عن "مستجدات كورونا" بجامعة الفيوم

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قبل قليل، الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على هامش زيارته لمحافظة الفيوم، لحضور ندوة توعوية بجامعة الفيوم، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنّ اللقاء تناول سبل التعاون المشترك في تنفيذ المبادرات الرئاسية بقطاع الصحة، بهدف توفير سبل الرعاية الصحية لجميع أهالي المحافظة، خاصةً محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية في القرى النائية.

كما استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، الدكتور محمد عوض تاج الدين، والدكتور أحمد الأنصاري، وذلك بحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة.

ويقوم مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية بزيارة جامعة الفيوم، اليوم الاثنين، لإلقاء محاضرة تحت عنوان "مستجدات فيروس كورونا وطرق الوقاية"، تتبعها زيارة تفقدية لعدد من الأقسام بمستشفى الجامعة.

وكشف رئيس جامعة الفيوم أنّ هذه الندوة تأتي في إطار حرص الجامعة على القيام بدورها المجتمعي في الحفاظ على الصحة العامة وتحسينها، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتوعية المستمرة بخطورة عدم اتباع تلك الإجراءات، وأيضاً متابعة مستجدات فيروس كورونا وطرق الوقاية، وذلك من أجل التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وشهدت جامعة الفيوم مؤخراً، إصابة طالبة بالفرقة الثانية في كلية الزراعة بفيروس كورونا، وتسببها في نقل العدوى لعدد من زملائها، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة، مما اضطر إدارة الجامعة لاتخاذ قرار بتعليق الدراسة للفرقة بالكامل لمدة 8 أيام، ومنع الطلاب من الحضور الفعلي للمحاضرات بالكلية، نظراً لإيجابية تحليل الفيروس للطلاب.